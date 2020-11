Xerox : dévoile une série d'innovations en matière d'impression de production pour répondre aux besoins du secteur

Neuf nouveaux produits et fonctionnalités visant à accroître la productivité et les marges des fournisseurs de services d’impression

Xerox vient d’annoncer une série d’innovations en matière d’impression de production : de nouvelles presses, des améliorations technologiques pour les presses existantes ainsi que des fonctions d’intelligence artificielle et d’automatisation qui augmentent vitesse et productivité.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201118006058/fr/

Innovation champion, Bindi Karia hosted the Xerox Production Innovation Reveal (Photo: Business Wire)

Lors d’un événement virtuel, auquel ont participé des partenaires et clients du monde entier, Xerox a dévoilé les innovations suivantes :

Un module Color Accelerator pour la presse Baltoro, qui élargit le champ des applications jet d’encre et ajoute de l’automatisation pour économiser l’encre,

Nouveau toner rose fluorescent pour la presse de production Iridesse, ce qui élargit sa palette de couleurs déjà constituée de teintes métallisées, blanches et transparentes,

Trois nouvelles presses dans les séries VersaLink et Versant, capables de traiter des volumes plus importants, d’utiliser une plus large gamme de supports et d’étendre les options couleur,

Deux upgrades de vitesse d’impression sur presse Xerox Nuvera, qui deviennent plus rapides que la concurrence,

Un logiciel de gestion des supports d’impression reposant sur l’IA qui permet d’obtenir des images de haute qualité avec un minimum de temps de préparation de l’opérateur,

Mises à jour automatisées du flux de travail pour produire des ennoblissements de façon transparente avec FreeFlow Core 6.0.

En tant que leader sur le marché des presses de production couleur, Xerox aide ses clients à développer leur activité, à améliorer leur productivité grâce aux nouvelles technologies et à protéger leurs investissements existants grâce à de nouveaux outils et nouvelles fonctionnalités.

L’ennoblissement numérique en ligne augmente la rentabilité, en offrant des marges plus importantes aux fournisseurs de services d’impression et en leur permettant de se développer dans de nouveaux domaines. Selon Keypoint Intelligence, ces ennoblissements sur presse numérique devraient générer 25 milliards de dollars par an et peuvent augmenter les bénéfices des imprimeurs et reprographes de 50 à 400 %. En rendant la production des pages plus facile, plus personnalisée et plus rapide, la technologie Xerox offre à ses clients de multiples options abordables pour développer leur activité et augmenter leurs bénéfices.

« L’ennoblissement numérique est le segment de l’impression qui connaît la plus forte croissance et Xerox offre le plus large éventail de solutions pour aider ses clients à développer leurs activités dans ce domaine », déclare Tracey Koziol, senior vice president of Global Offerings, de Xerox. « Les nouvelles technologies et fonctionnalités que nous lançons élargissent les capacités et la profitabilité des presses existantes tout en introduisant de nouveaux modèles qui répondent à la demande de volumes plus importants, de supports d’impression plus variés et de palettes de couleurs plus nombreuses. Ce n’est pas pour rien que Xerox reste leader sur le marché de l’impression de production ».

Xerox Color Accelerator pour Baltoro

La plateforme Xerox Baltoro™ High Fusion Inkjet Press, numéro 1 sur le marché du jet d’encre feuille à feuille B3, dispose désormais d’un module évolutif qui élargit son champ applicatif. Le Xerox Color Accelerator pour la presse à jet d’encre Xerox Baltoro HF permet d’améliorer la qualité d’impression, d’élargir la gamme de supports et d’automatiser l’impression jet d’encre afin de la rendre rentable pour des applications à forte valeur ajoutée telles que le publipostage, les cartes postales ou les catalogues. Grâce à une automatisation intelligente, Baltoro utilise 50 % d’encre en moins que les presses concurrentes pour purger ses têtes d’impression, ce qui augmente le temps de disponibilité machine et la productivité tout en assurant une qualité constante et fiable.

Lancée l’année dernière, la presse Baltoro redéfinit le marché du jet d’encre. Avec un encombrement au sol, un poids et une consommation d’énergie bien moindres que les presses concurrentes, Baltoro offre un coût total de possession (TCO) plus faible tout en étant la seule plateforme évolutive et modulaire de sa catégorie.

Toner rose fluorescent pour Iridesse

Xerox propose la plus large gamme de couleurs spéciales au-delà du CMJN. Aucun autre constructeur n’offre comme Xerox, une telle palette de couleurs, de telles possibilités d’embellissements, des teintes métallisées, un gamut étendu, une telle variété de supports d’impression et une telle technologie d’ennoblissement numérique à passage unique.

La presse de production Xerox Iridesse® ajoute maintenant le toner rose fluorescent à sa palette de toners spéciaux CMYK+ qui comprend déjà l’or, l’argent, le blanc et le transparent. Ces embellissements permettent aux imprimeurs et reprographes de se différencier et d’offrir à leurs clients des créations et des ennoblissements qui attirent l’attention.

Nouvelle imprimante VersaLink Graphic Art Printer

Dernière née de la gamme VersaLink, la Xerox VersaLink® C8000W est l’entrée de gamme la plus abordable sur le marché de l’embellissement. Utilisant le toner blanc en sous couche sur des supports sombres et colorés, ses toners cyan, magenta et jaune font ressortir les images pour des applications telles que les menus, les enveloppes, la vitrophanie, les calques et les étiquettes. La C8000W est un équipement peu encombrant offrant des impressions de qualité qui se démarquent de l'impression quadrichromique standard.

Deux nouvelles Versant

Xerox élargit sa gamme Versant avec deux nouvelles presses qui prennent en charge une plus large gamme de supports d’impression et ajoutent des fonctions d’automatisation qui réduisent les besoins en personnel et le temps de préparation des travaux.

La Xerox Versant® 280, une presse de production moyens volumes, offre la possibilité d’utiliser des supports plus épais (jusqu’à 400 g) pour des applications telles que les cartes de visite. Grâce à l’option « All Stocks at Rated Speed » (ASRS), la Versant 280 est plus rapide que n’importe quelle machine concurrente pour l’impression de supports en fort grammage. Il est possible d’imprimer un million de couleurs spéciales grâce au kit optionnel Adptative CMYK+ utilisant les toners blanc, or, argent, transparent et les toners fluorescents CMJ, une exclusivité Xerox dans cette catégorie de produits.

La presse Xerox Versant 4100 traite des volumes plus importants et des charges de production plus lourdes que la Versant 280, ce qui permet de réaliser plus de travaux en interne en réduisant le temps de préparation et en imprimant sur plus de supports. La 4100 traite également des papiers plus épais, jusqu’à 400 g. La gestion automatisée des supports permet de gagner du temps et de réduire les erreurs humaines.

Des presses Xerox Nuvera plus rapides

La famille Xerox Nuvera® est conçue pour les environnements de production hauts volumes, nos clients ayant réalisé plus de 35 milliards d’impressions l’année dernière. Les presses de production monochromes Xerox Nuvera 157 MX Production System et Xerox Nuvera 314 MX Perfecting Production System ont augmenté leurs vitesses d’impression avec l’encre magnétique pour la reconnaissance de caractères (MICR) et dépassent toutes les presses concurrentes. Le MICR, la ligne de chiffres qui permet à certains terminaux de lire et de traiter des informations, est la clé du traitement des chèques bancaires et des lettres chèques avec une sécurité Xerox Nuvera éprouvée et fiable.

La technologie au service de l’efficacité

Logiciel de gestion des supports basé sur l’IA, PredictPrint Media Manager est fourni en standard avec la nouvelle Versant 4100 et peut être ajouté en option à la presse Iridesse. Grâce à l’intelligence artificielle, le logiciel identifie automatiquement les supports utilisés et fournit les paramètres de réglage de la presse adéquats. Il suffit aux utilisateurs de scanner le code barre de la macule du papier à utiliser, de placer le papier dans le bac et de suivre l’assistant de configuration pour obtenir le meilleur réglage de la presse pour cette application.

FreeFlow® Core 6.0 automatise le processus de préparation d’un fichier à imprimer et intègre désormais des actions d’ennoblissement des fichiers à traiter. FreeFlow Core utilise des flux de travail préétablis pour appliquer de manière transparente des embellissements tels que l’or, l’argent, le blanc, le transparent et les teintes fluorescentes sans modifier le fichier source.

« Ces nouveaux produits et fonctionnalités représentent le point de convergence de la technologie, où des solutions complètes aident nos clients à se différencier et à développer leurs activités dans n’importe quel environnement économique », a déclaré Marybeth Gilbert, vice president and general manager, Production Business, Xerox. « Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur les innovations de Xerox pour répondre à leurs besoins de développement commercial ».

Disponibilité :

Xerox Color Accelerator pour la presse jet d’encre Xerox Baltoro HF – Les clients actuels de Baltoro pourront commander Color Accelerator à partir de 2021. Les nouveaux clients de Baltoro pourront commander Color Accelerator à partir du 15 décembre, les installations devant commencer au premier trimestre 2021.

La VersaLink C8000W est disponible immédiatement dans le monde entier.

Les presses Xerox Nuvera 157 MX System et Xerox Nuvera 314 MX Perfecting Production System – prise de commande ouverte et disponibilité le 1er décembre 2020.

La Xerox Versant 280 est disponible dès maintenant en fonction du canal et de la zone géographique.

La Xerox Versant 4100 avec son logiciel PredictPrint Media Manager est disponible dès maintenant selon le canal de distribution et la zone géographique.

Le toner rose fluo et le logiciel PredictPrint Media Manager sont disponibles à la commande à partir du 1er décembre 2020 pour installation à partir du 1er mars 2021.

L’option XLS Automatic Feeding Kit pour Iridesse est disponible immédiatement dans le monde entier.

À propos de Xerox

Xerox améliore chaque jour l’environnement de travail. Nous sommes une entreprise de technologie pour l’environnement de travail qui développe et intègre des logiciels et des matériels à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients doivent gérer leurs informations sur des plateformes physiques et digitales, Xerox propose une expérience fluide, sécurisée, et durable. Avec l’invention du copieur, de l’Ethernet, de l’imprimante laser, Xerox a toujours défini l’expérience de travail moderne. Découvrez comment cette innovation se poursuit sur www.xerox.fr

Note : Pour recevoir les fils d’actualité RSS, https://actualites.news.xerox.com/fr-fr/.

Pour les commentaires ouverts, les perspectives et les visions du secteur, visitez :

http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox®, Baltoro™, FreeFlow®, Iridesse®, VersaLink®, Versant® and Xerox Nuvera® sont des marques de Xerox aux États-Unis et dans les autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118006058/fr/