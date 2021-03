Xerox : élargit son conseil d'administration et proposera la candidature de Nichelle Maynard-Elliott et Margarita Paláu-Hernández à l'assemblée annuelle 2021

Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX), une entreprise mondiale de technologie pour l’environnement de travail, vient d’annoncer la nomination de Nichelle Maynard-Elliott et Margarita Paláu-Hernández comme candidates à l’élection pour son conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2021. Ces nouveaux sièges porteront le nombre total d’administrateurs à neuf.

« Xerox s’efforce d’être en phase avec les marchés que nous servons et cela s’étend à nos dirigeants et à notre conseil d’administration », a déclaré John Visentin, vice-président du Conseil et chef de la direction de Xerox. « L’expérience de Nichelle en tant que directrice de l’évaluation et la négociation de transactions complexes et l’expérience de Margarita dans la mise en place, le développement et l’investissement dans de nouvelles entreprises, soutiendront la stratégie de croissance de Xerox. Nous sommes impatients de bénéficier des connaissances et des idées qu’elles apporteront à notre entreprise ».

Nichelle Maynard-Elliott a plus de 25 ans d’expérience en tant que négociatrice d’entreprises, où elle a recherché, structuré et opéré des acquisitions, des coentreprises et des partenariats stratégiques. Dernièrement pour Praxair, Inc. l’une des plus grandes sociétés de gaz industriel au monde, elle a contribué à sa fusion en 2019 avec Linde PLC, pour un montant de 90 milliards de dollars. Elle siège également au conseil d’administration d’Element Solutions, une entreprise mondiale de produits chimiques spécialisés.

« Xerox est une marque mondiale reconnue pour ses inventions qui changent la façon dont les gens travaillent », a déclaré Nichelle Maynard-Elliott. « Ayant appris à connaître l’équipe Xerox au cours de l’année dernière, je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre le conseil d’administration et de contribuer à sa mission de création de valeur pour toutes les parties prenantes de Xerox ».

Margarita Paláu-Hernández est une pionnière dans plusieurs domaines, notamment les médias, les affaires et l’immobilier en Espagne, avec la création et la gestion de nombreuses sociétés nationales et internationales. De 2018 à 2019, Margarita Paláu-Hernández a été représentante des États-Unis à l’Assemblée générale des Nations Unies, avec le rang personnel d’ambassadrice. Elle siège également au conseil d’administration de Herbalife Nutrition, une société mondiale de nutrition, de Conduent Incorporated, une société mondiale de services aux entreprises axés sur la technologie, et d’Occidental Petroleum, une société mondiale d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

« Xerox et ses dirigeants prennent des mesures audacieuses pour redéfinir cette entreprise importante et la façon dont elle sert ses clients à travers le monde », a expliqué Margarita Paláu-Hernández. « Je suis ravie d’avoir l’occasion de mettre à profit mon expérience pour contribuer à accélérer la transformation de Xerox ».

Xerox a également annoncé que, conformément à son accord de nomination et de statu quo avec Carl C. Icahn et certaines de ses filiales, James L. Nelson, directeur général de Global Net Lease, Inc. et Steven D. Miller, gestionnaire de portefeuille d’Icahn Capital LP, remplaceront respectivement Jonathan Christodoro et Nicholas Graziano, sur la liste des candidats à élire à son conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle des actionnaires le 20 mai 2021.

