Xerox : fait l'acquisition de Groupe CT et accroît sa présence dans le marché des PME en Amérique du Nord

Xerox procède à l’acquisition de Groupe CT, un des principaux fournisseurs indépendants de services de gestion des documents dans l’Est du Canada.

« Nous continuons d’accroître notre présence sur le marché nord-américain des petites et moyennes entreprises (PME), déclare Mike Feldman, président, Opérations, Amériques et Services mondiaux de gestion des documents, chez Xerox. « L’expertise et le leadership de Groupe CT dans le domaine des services de gestion des documents, combinés à notre gamme de solutions pour le milieu de travail, nous positionnent avantageusement pour servir les PME axées sur l’accélération de la feuille de route de leur transformation numérique. »

Il s’agit d’une seconde acquisition ciblant le marché canadien des PME, au cours de la dernière année. En mars 2020, Xerox avait en effet annoncé l’achat de Digitex, le plus important fournisseur indépendant de services, logiciels et technologie dans l’Ouest du Canada.

« Les PME jouent un rôle crucial dans l’économie canadienne. Nous sommes déterminés à aider les PME canadiennes à survivre et à prospérer dans le contexte actuel et au-delà », explique Martin Bachant, président, Opérations canadiennes chez Xerox. « Ces entreprises ont besoin de solutions sur mesure et de travailler avec des experts du marché local tels que Groupe CT et Digitex, qui comprennent leurs exigences et peuvent soutenir leur croissance. »

« Notre ambition est de fournir les plus récentes innovations et technologies pour aider les entreprises canadiennes à travailler plus efficacement, précise Tomy Bélanger, président, Groupe CT. « Avec Xerox, nous sommes en position de tête pour offrir des solutions sûres et durables afin de soutenir le personnel réparti dans plusieurs lieux de travail, en mode hybride. »

Les conditions de la transaction n’ont pas été dévoilées.

