XiAn Manareco New Materials Co Ltd, anciennement XI an Manareco New Materials Co Ltd, est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de nouveaux matériaux organiques spéciaux. Les principaux produits de la société comprennent des matériaux pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), des cristaux liquides monomères et des intermédiaires médicamenteux innovants. Ses produits sont utilisés dans la production de matériaux terminaux OLED, de cristaux liquides mixtes et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. La société exerce ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers tels que le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud.

Secteur Produits chimiques de base