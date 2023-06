Xi'an Triangle Defense Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, à la production et à la vente de produits de forge dans les domaines de l'aviation, de l'aérospatiale et de la marine, ainsi qu'à la fourniture de services correspondants. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des pièces forgées sous pression, des pièces forgées libres et autres. Ces produits sont principalement utilisés dans la fabrication de grands avions, de fuselages de chasse, de systèmes de trains d'atterrissage, d'hélicoptères, de moteurs d'avion et de disques de turbines à gaz. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense