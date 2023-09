Xiamen Comfort Science & Technology Group Co. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé intelligents. La société fournit principalement des produits de massage, d'environnement de santé, de médecine domestique et autres. Les produits de l'entreprise comprennent des produits de santé, des produits de soins de santé, des petits appareils de massage et des appareils de salle de massage. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.