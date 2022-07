Lire la suite XIAMEN FARATRONIC CO., LTD est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de composants électroniques de base. Les principaux produits de la société sont des condensateurs à couche mince. Ses condensateurs à couche mince sont utilisés dans les secteurs de l'électronique, de l'électroménager, de la communication, de l'électricité, du contrôle industriel, de l'éclairage,... Secteur Equipements et composants électriques Agenda 20/08 Publication de résultats