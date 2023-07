Xiamen Intretech Inc. est une société basée en Chine qui est principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication de composants de contrôle intelligents et de produits électroniques connexes. Les principaux produits de la société comprennent des composants de contrôle intelligents, des produits électroniques grand public et des produits électroniques automobiles, tels que des télécommandes en réseau, des contrôleurs de jeux sans fil, des détecteurs de fumée domestiques intelligents, des machines à sculpter, des cigarettes électroniques, des pièces plastiques de précision, des ceintures de tête à capteur de contrôle de l'électroencéphalogramme, des lecteurs DVD de voiture et autres. La société est également engagée dans la fourniture de services de solutions de fabrication intelligentes aux petites et moyennes entreprises.

Secteur Appareils électroniques