Xiangyu Medical Co Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans l'industrie des équipements médicaux de réadaptation. La société est principalement engagée dans la recherche et le développement indépendants, la production et la commercialisation d'équipements de réadaptation intelligents dans les domaines de la réadaptation tels que la douleur, la neurologie, l'orthopédie, la médecine traditionnelle chinoise, le domaine post-partum, le domaine postopératoire, le domaine cardiopulmonaire et l'intégration des soins médicaux. Les principaux produits de la société sont divisés en trois catégories : évaluation de la réadaptation, formation à la réadaptation et physiothérapie de réadaptation. La société mène principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés