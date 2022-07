Apple fait face à une demande tiède en Chine après une baisse du chiffre d'affaires trimestriel -analystes

Le fabricant de l'iPhone a annoncé jeudi que le chiffre d'affaires trimestriel en Grande Chine a baissé de 1 %, mettant fin à une série de trimestres solides dans la région.

Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 2 %, dépassant les estimations, et la société a déclaré qu'il n'y avait pas eu de ralentissement de la demande d'iPhones dans le monde, malgré des indicateurs macroéconomiques devenus négatifs.

Le patron d'Apple, Tim Cook, a imputé la baisse du chiffre d'affaires en Grande Chine aux fermetures strictes des villes chinoises, qui ont forcé des millions de personnes à rester chez elles et ont frappé l'économie chinoise.

"Nous avons effectivement constaté une baisse de la demande en raison des lockdowns de COVID dans les villes concernées par ces lockdowns. Et nous avons constaté un rebond dans ces mêmes villes vers la fin du trimestre, dans la période de juin", a-t-il déclaré.

Les restrictions strictes imposées par la Chine pour éradiquer le COVID ont sapé la reprise de la deuxième plus grande économie du monde, avec une confiance des consommateurs proche de son plus bas niveau, un ralentissement de l'investissement privé et un taux de chômage des jeunes atteignant le chiffre record de 19,3 %.

Cette semaine, Apple a annoncé des réductions sur les iPhones et d'autres matériels pour les clients chinois, une mesure qu'elle prend parfois lorsque les ventes sont faibles.

Néanmoins, la société est plus à l'abri d'une économie faible car elle est la seule grande marque à proposer des appareils coûteux, selon les analystes.

Le principal concurrent d'Apple dans le segment haut de gamme, Huawei, a vu ses ventes s'effondrer après que les sanctions américaines l'ont empêché de s'approvisionner en composants clés. Honor, une entreprise dérivée de Huawei, connaît une croissance rapide mais doit encore percer sur le marché haut de gamme.

D'avril à juin, les ventes globales de smartphones en Chine ont chuté de 14,2 % par rapport à l'année précédente et les volumes ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans, selon Counterpoint Research mercredi.

La part de marché d'Apple en Chine a légèrement augmenté pour atteindre 15,5 % au cours du trimestre, même si ses volumes de vente ont chuté de 5,8 %, selon Counterpoint, un coup moins important que celui d'Oppo, Xiaomi et vivo.

Will Wong, analyste d'IDC, a déclaré que contrairement à la fin de 2020, lorsque la demande de téléphones en Chine a bondi après le premier verrouillage de COVID, les ventes de téléphones devraient se contracter.

"Ce n'est pas seulement le verrouillage, mais d'autres facteurs, comme la répression technologique du gouvernement et le ralentissement du marché immobilier, ont tous un effet négatif sur le sentiment des consommateurs", a-t-il déclaré.

Apple doit sortir un nouveau modèle d'iPhone à l'automne.

Mais il est peu probable que les ventes du nouvel appareil en Chine dépassent celles de l'iPhone 13 de l'année dernière, a déclaré Nicole Peng, analyste chez Canalys.

"Les ventes de téléphones haut de gamme ont tendance à être résilientes en Chine, mais Apple peut craindre que la demande elle-même s'affaiblisse."