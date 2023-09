La société américaine de capital-risque GGV Capital a annoncé jeudi son intention de scinder ses activités en deux, l'une centrée sur l'Asie et l'autre sur les États-Unis, alors que les pressions politiques s'intensifient sur les entreprises américaines pour qu'elles limitent leurs investissements dans les technologies chinoises.

GGV a indiqué dans un communiqué publié sur les médias sociaux X que son partenariat américain investira principalement en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Israël, en Europe, en Inde et dans les transactions transfrontalières américaines à partir de ses bureaux de la Silicon Valley et de New York.

Son partenariat asiatique, dont le siège est à Singapour, se concentrera sur la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud.

Les fonds de GGV libellés en yuans continueront d'être gérés de manière indépendante sous la marque chinoise Jiyuan Capital.

La séparation sera achevée d'ici la fin du premier trimestre 2024, a indiqué GGV.

L'initiative de GGV fait suite à celle de Sequoia Capital qui, en juin, a annoncé la scission de ses activités en Chine et en Inde/Asie du Sud-Est en deux sociétés indépendantes.

Les défis économiques et les tensions géopolitiques ont rendu la collecte de fonds et l'investissement difficiles dans la deuxième économie mondiale et ont entamé les rendements des fonds de capital-risque mondiaux.

GGV a déclaré dans son communiqué qu'elle évoluait dans un environnement opérationnel "très complexe".

En juillet, la société a été placée sous surveillance par une commission du Congrès américain qui souhaitait enquêter sur les entreprises américaines qui financent des sociétés technologiques chinoises. GSR Ventures, Walden International et Qualcomm Ventures figuraient parmi les autres noms examinés.

GGV Capital, qui gère environ 9 milliards de dollars d'actifs, a soutenu des entreprises telles qu'Airbnb, ByteDance et Alibaba pour s'imposer comme une société de capital-risque transfrontalière.

Son site web indique qu'elle possède plus de 75 entreprises en portefeuille en Chine, dont le fabricant de téléphones portables Xiaomi, la plateforme de médias sociaux Xiaohongshu et le champion du covoiturage Didi.

Les sociétés d'investissement axées sur la Chine, y compris les fonds de capital-risque, de croissance et de rachat, n'ont levé que 5,6 milliards de dollars de fonds libellés en dollars américains cette année, contre 20,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022. (Reportage de Kane Wu à Hong Kong et de Seher Dareen à Bengaluru ; reportage complémentaire de Roxanne Liu à Pékin ; rédaction de Shweta Agarwal et Varun H K)