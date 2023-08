Xiaomi Corp a reçu l'approbation du planificateur d'État chinois pour fabriquer des véhicules électriques (VE), ont déclaré deux personnes ayant connaissance du dossier, ce qui marque une étape importante vers l'objectif du fabricant de smartphones de produire des voitures d'ici le début de l'année prochaine.

La Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR), qui réglemente les nouveaux investissements et les capacités de production dans l'industrie automobile chinoise, a donné son accord pour la fabrication de VE à Xiaomi, basée à Pékin, au début du mois, ont déclaré ces personnes. L'entreprise de Xiaomi est seulement la quatrième depuis fin 2017 à obtenir l'approbation de la NDRC.

Bien que le feu vert de la NDRC rapproche Xiaomi de la production de masse de VE plus de deux ans après l'annonce de son projet, l'entreprise doit encore obtenir l'autorisation du ministère de l'Industrie et de l'Information (MIIT), qui évalue les nouveaux constructeurs et modèles automobiles en fonction des exigences techniques et de sécurité.

Elle entrerait dans le secteur de la construction automobile en Chine à un moment où le plus grand marché automobile du monde est confronté à une série de problèmes, notamment une surcapacité et un ralentissement de la demande qui ont attisé une guerre des prix acharnée et réduit les marges des fournisseurs.

Xiaomi s'est engagée à investir 10 milliards de dollars sur dix ans dans le secteur automobile et s'est fixé pour objectif de produire en série ses premières voitures au cours du premier semestre 2024. Mais des doutes subsistent quant à la possibilité de respecter ce calendrier, car la NDRC s'est montrée prudente dans l'approbation des nouveaux plans de production de véhicules électriques des entreprises, en raison des préoccupations liées à la surcapacité et au ralentissement de la demande dans le secteur.

Le projet d'extension de l'usine de Tesla Inc. à Shanghai n'a pas encore reçu le feu vert pour aller de l'avant, a rapporté Reuters en juin. Des sources industrielles ont précédemment déclaré à Reuters que le fabricant américain de véhicules électriques de luxe Lucid Group souhaitait produire des voitures en Chine, mais qu'il avait été informé que cette possibilité était faible.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement pourquoi la NDRC a donné son accord à Xiaomi. Son usine de fabrication de véhicules électriques a été désignée par le gouvernement municipal de Pékin comme un important projet de modernisation industrielle.

Xiaomi, qui possède la troisième marque de smartphones au monde en termes de ventes, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La NDRC et le MIIT n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par fax. Les sources ont refusé d'être nommées, car il s'agit d'une affaire privée.

Dans l'attente des autorisations, Xiaomi est allée de l'avant dans son projet, achevant la construction d'une usine capable de produire 200 000 VE par an à Pékin, selon un rapport publié en juillet par le journal d'État Beijing Daily.

Xiaomi prévoit de produire environ 100 000 VE l'année prochaine, a déclaré l'une des sources. L'entreprise a également accéléré le recrutement de travailleurs pour son usine de VE depuis la semaine dernière afin de préparer la montée en puissance de la production en décembre, ont déclaré à Reuters deux travailleurs de Xiaomi qui n'ont pas souhaité être nommés en raison du caractère sensible de l'affaire.

UNE PÉRIODE DIFFICILE

Les taux d'utilisation des usines automobiles en Chine témoignent de la gravité des défis auxquels Xiaomi est confrontée.

Les usines chinoises, y compris celles qui fabriquent des voitures à moteur à combustion, étaient capables de produire 43 millions d'unités par an à la fin de 2022, mais leur taux d'utilisation n'était que de 54,5 %, contre 66,6 % en 2017, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières.

Mais Xiaomi, qui a annoncé une baisse de 18,9 % de son dernier chiffre d'affaires trimestriel en mai, a ses propres raisons de se lancer dans les VE.

Elle cherche à se diversifier par rapport à son activité principale, les smartphones, dans un contexte de baisse de la demande de gadgets. Les ventes de smartphones en Chine ont chuté de 4 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, atteignant le chiffre le plus bas depuis 2014, selon le cabinet de conseil Counterpoint.

Xiaomi prévoit d'utiliser les milliers de magasins qu'elle possède comme salles d'exposition pour ses voitures électriques, avait précédemment rapporté Reuters.

Le PDG Lei Jun, qui a déclaré que l'incursion de Xiaomi dans les véhicules électriques serait son dernier grand projet d'entreprise, a publié samedi des photos de personnes tenant une bannière portant l'inscription "Fighting for Xiaomi Auto" (Lutte pour Xiaomi Auto) sur son compte personnel de médias sociaux Weibo. (Reportage de Julie Zhu, salles de presse de Shanghai et de Pékin ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)