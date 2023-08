Le constructeur automobile chinois BYD fait l'objet d'une enquête en cours en Inde en raison d'allégations selon lesquelles il aurait payé trop peu de taxes sur les pièces importées pour les voitures qu'il assemble et vend dans le pays, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Le Directorate of Revenue Intelligence (DRI) indien a allégué que le plus grand fabricant chinois de véhicules électriques, dont les plans d'expansion ont été affectés par les relations tendues entre New Delhi et Pékin, n'a pas payé une taxe de 730 millions de roupies (9 millions de dollars), a déclaré l'une des sources.

Bien que BYD ait déposé cette somme après les conclusions préliminaires de la DRI, a ajouté la source, l'enquête se poursuit et pourrait déboucher sur des charges fiscales et des pénalités supplémentaires. La DRI doit encore adresser une notification finale à BYD, qui peut contester les conclusions.

BYD en Inde et en Chine n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires.

Le ministère indien des finances n'a pas répondu à un courriel et à un message WhatsApp demandant un commentaire.

BYD fait l'objet d'une surveillance accrue de la part de New Delhi en raison d'une proposition d'un milliard de dollars visant à construire des voitures localement, dans un contexte de règles plus strictes sur les investissements étrangers en provenance des pays limitrophes, y compris la Chine. BYD a déclaré à son partenaire indien en coentreprise qu'il avait envisagé d'abandonner ses projets d'investissement.

Les entreprises chinoises sont sous le feu des projecteurs en Inde depuis 2020, date à laquelle des affrontements frontaliers ont éclaté entre les deux voisins.

Le fabricant de smartphones Xiaomi Corp a été accusé d'avoir effectué des versements illégaux à des entités étrangères sous la forme de redevances, allégations qu'il a démenties et contestées devant les tribunaux.

L'Inde taxe les importations de voitures électriques entièrement construites à 70 % ou 100 % en fonction de la valeur du véhicule, mais prélève 15 % ou 35 % sur les importations de pièces détachées qui sont ensuite assemblées localement pour former un véhicule électrique.

Ces taux inférieurs ne s'appliquent toutefois que lorsque des pièces telles qu'une batterie ou un moteur sont importées sans être montées sur le châssis du véhicule.

L'une des sources a déclaré que BYD n'avait pas rempli ces conditions, ce qui l'obligeait à payer 70 % ou 100 % en fonction de la valeur de la voiture.

Ni la période au cours de laquelle la violation présumée a eu lieu ni le nombre de voitures concernées n'ont été précisés dans l'immédiat.

BYD, qui a déjà investi plus de 200 millions de dollars en Inde, commercialise le SUV électrique Atto 3 et le e6 EV auprès des flottes d'entreprises et prévoit de lancer sa berline électrique Seal dans le courant de l'année.

Elle a vendu environ 1 960 voitures en Inde depuis le début des ventes en 2022, selon les données d'enregistrement du gouvernement. (Reportage de Nikunj Ohri et Aditi Shah à New Delhi, complément d'information de Zoey Zhang à Shanghai ; rédaction d'Alexander Smith)