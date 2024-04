Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a déclaré mercredi avoir reçu plus de 100 000 commandes pour sa première voiture - un véhicule électrique sportif appelé SU7 - et a commencé les livraisons.

"La voiture de Xiaomi fait officiellement ses débuts, la véritable révolution des voitures intelligentes a officiellement commencé, et la Chine va certainement donner naissance à une grande entreprise comme Tesla", a déclaré le PDG et fondateur Lei Jun lors d'une cérémonie à Pékin marquant les premières livraisons.

Les premières livraisons proviennent d'un lot limité de 5 000 voitures que Xiaomi avait déjà produites - appelées "édition du fondateur", équipées d'accessoires supplémentaires pour les premiers acheteurs.

À la suite du lancement, la semaine dernière, de la SU7 (abréviation de Speed Ultra 7), Xiaomi a informé les acheteurs de sa berline qu'ils pourraient être confrontés à des délais d'attente de quatre à sept mois, signe d'une forte demande.

Les actions de Xiaomi ont bondi de 16 % mardi, car la SU7 a suscité un vif intérêt, bien qu'une société de courtage ait prévu que l'entreprise perdrait près de 10 000 dollars par voiture cette année. Les actions de Xiaomi ont baissé de plus de 3 % mercredi matin, contre une baisse de 1,1 % de l'indice Hang Seng plus large.

Au plus haut de mardi, l'entreprise était évaluée à 55 milliards de dollars au prix de 17,34 dollars HK, soit plus que les constructeurs automobiles américains traditionnels General Motors et Ford (respectivement 52 et 53 milliards de dollars).

La SU7 de Xiaomi

entre

Le SU7 de Xiaomi fait son entrée sur le marché chinois encombré des véhicules électriques avec un prix qui attire l'attention : moins de 30 000 dollars pour le modèle de base, soit moins cher que la Model 3 de Tesla en Chine.

Bien que le plus grand marché automobile du monde soit un défi pour les nouveaux venus en raison de la guerre des prix des VE et du ralentissement de la demande, les analystes ont déclaré que Xiaomi avait les poches plus profondes que la plupart des startups de VE et que son expertise en matière de smartphones lui donnait un avantage dans les tableaux de bord intelligents, une caractéristique prisée par les consommateurs chinois.

L'entreprise tire la majorité de ses 37,5 milliards de dollars de revenus de la vente de smartphones.

Le lancement de la SU7 répond à la

ambition

de Lei, qui a annoncé l'entrée de l'entreprise dans le secteur des véhicules électriques en 2021, s'engageant à investir 10 milliards de dollars dans l'industrie automobile, "le dernier grand projet d'entreprise" de sa vie. (Reportage de Sarah Wu ; Rédaction de Christopher Cushing et Stephen Coates)