D'après la plupart des indicateurs, la dernière chose dont la Chine a besoin, c'est d'un plus grand nombre de voitures électriques qui encombrent un marché où il y a plus de perdants que de gagnants, qui font baisser les prix au détriment des bénéfices et qui portent la lutte pour les parts de marché au-delà de la Chine.

Or, c'est précisément ce qu'elle est en train d'obtenir.

Les constructeurs automobiles devraient lancer 110 véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2024, dont un grand nombre au salon de l'automobile de Pékin qui débute jeudi. Ces nouvelles offres, dominées par les marques chinoises, rejoindront les quelque 400 modèles à "énergie nouvelle" déjà présents dans les salles d'exposition chinoises, selon les données de l'industrie.

Mais si la surcapacité de la Chine présente un danger, l'hyperconcurrence qu'elle a déclenchée présente également un avantage, selon les analystes, les fournisseurs et les cadres. Les principaux fabricants chinois de VE ont trouvé des moyens de réduire le temps de développement des véhicules, combinant la rapidité de mise sur le marché avec de nouvelles caractéristiques et un avantage en termes de prix que les rivaux extérieurs ne peuvent pas égaler.

"Il s'agit d'une révolution technologique", a déclaré Wang Xun, fondateur et président de Launch Design, société de conception et d'ingénierie automobile basée à Shanghai. "Dans cette révolution, les marques chinoises sont à l'avant-garde.

Les analystes s'accordent à dire que le marché chinois des véhicules électriques, le plus important au monde, est confronté à un bouleversement à terme. Mais pas tout de suite.

Les 10 véhicules électriques les plus vendus, une liste dominée par BYD et Tesla, représentent plus de la moitié des ventes en Chine depuis le début de l'année. La capacité de construire plus de véhicules à batterie que le marché ne peut en supporter fait que les prix s'effondrent dans le pays et que les exportations augmentent.

BYD, le premier fabricant chinois de véhicules électriques, a réduit de plus de 9 % les prix intérieurs de trois de ses principaux modèles cette année.

Mais de nouveaux concurrents font également leur apparition, notamment les fabricants de smartphones Huawei et Xiaomi, qui ont conclu des partenariats avec des constructeurs automobiles établis disposant de capacités inutilisées. Les entreprises soutenues par l'État lancent également de nouveaux véhicules électriques pour soutenir le mandat du gouvernement visant à faire de la Chine un leader dans le domaine des voitures connectées.

"Les choses deviennent moins chères plus rapidement en Chine", a déclaré David Li, PDG de Hesai, l'un des principaux fournisseurs de technologie de télédétection LIDAR pour les dispositifs de conduite autonome. "Ce n'est pas parce que la Chine est bon marché. C'est parce que la Chine est rapide.

Hesai est en train de lancer une unité LIDAR qui coûte environ la moitié du prix de son modèle le plus populaire, actuellement utilisé par Li Auto et Xiaomi. En réduisant la durée de développement des voitures de trois ans ou plus à 18 mois, les fabricants chinois de véhicules électriques profitent de la baisse des prix pour ce type de technologie, a déclaré M. Li.

"C'est un produit moins cher grâce à la vitesse et à l'innovation", a déclaré M. Li à Reuters. "Je pense qu'il s'agit là d'un aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas complètement.

MALADIE" OU "RÉVOLUTION" ?

Ces dernières semaines, Huawei et Xiaomi ont lancé des VE à grand renfort de publicité, quelques mois seulement après qu'Apple a mis fin à ses efforts de dix ans pour lancer l'équivalent sous sa marque.

Xiaomi a fait sensation en ligne avec le lancement du SU7, un véhicule électrique qui ressemble tellement à une Porsche qu'il a été surnommé "Baoshimi", un mélange des deux noms de marque en chinois. Xiaomi vise 100 000 ventes cette année, un démarrage en fanfare pour un nouveau venu.

Dongfeng, l'un des trois grands constructeurs automobiles d'État chinois, qui n'a pas encore réussi à trouver son propre véhicule électrique à succès, fait la promotion de sa nouvelle e-007 (e-Pi-007) dans des publicités diffusées dans la principale gare ferroviaire de Pékin. La berline électrique, qui ressemble à une Tesla Model 3, coûte près de 10 000 dollars de moins.

Dans un élan de marketing du type de celui d'Elon Musk, Dongfeng affirme que la batterie 007 a survécu à neuf tirs d'AK-47 et a fonctionné sous l'eau pendant une journée entière lors de tests en laboratoire. L'entreprise a vendu moins de 4 000 de ces nouvelles voitures en Chine jusqu'au mois de mars. Les exportations sont à venir, selon l'entreprise.

Xiaomi s'attend à perdre de l'argent avec le SU7. La plupart de ses rivaux historiques parient également sur le fait qu'ils peuvent supporter des pertes aujourd'hui et se frayer un chemin vers la rentabilité.

"L'argent est actuellement dépensé sur le marché sans qu'il soit possible de le récupérer", a déclaré Ralf Brandstaetter, directeur de Volkswagen China, qui a qualifié la situation de "malsaine".

Mais Wang, de Launch, mise sur une perturbation encore plus importante : utiliser la norme du marché chinois en matière de coûts et de rapidité pour ouvrir la porte à des marques automobiles qui n'existent pas encore.

Launch, qui a réalisé des travaux de conception et d'ingénierie pour la plupart des marques de véhicules électriques en Chine, a mis au point sa propre plateforme : "Launch EV One". Elle présente le prototype du crossover à des partenaires potentiels, y compris sur les marchés en développement, qui veulent un véhicule électrique rapidement commercialisable sans coûts initiaux qui se chiffrent en milliards.

"Nous nous efforçons d'abaisser autant que possible la barrière à l'entrée", a déclaré M. Wang. "Une fois que ce sera fait, cela provoquera une autre sorte de révolution dans ce secteur.

Launch, qui a déposé une demande d'introduction en bourse à Shenzhen, est prête à personnaliser un véhicule électrique pour une marque étrangère, à se charger de l'ingénierie, de l'approvisionnement et des tests de sécurité, et même à construire le nouveau véhicule dans son usine de Jiangxi, dans le sud de la Chine. Elle est en pourparlers avec des clients potentiels.

Le siège de conception et d'ingénierie de l'entreprise à Shanghai a l'allure d'un espace industriel WeWork. Des centaines d'ingénieurs et de concepteurs partagent un bureau ouvert avec de longues tables pendant 12 heures par jour, six jours par semaine. Les prototypes sont garés dans la rue bondée à l'extérieur.

"Les marques qui ont survécu mettent de nouvelles voitures sur le marché plus rapidement que les autres", a déclaré M. Wang à Reuters. "Nous voulons surfer sur cette vague plutôt que d'être submergés par elle. (Reportage de Sarah Wu, Zhang Yan et Kevin Krolicki ; Rédaction de Christopher Cushing)