Les actions chinoises ont terminé en légère baisse mardi, le sentiment restant mitigé entre l'optimisme suscité par l'amélioration des données relatives à l'activité manufacturière et l'espoir de nouvelles mesures de relance. Les actions de Hong Kong ont augmenté, tirées par les actions des secteurs de l'énergie et de la technologie.

Xiaomi a été sous les feux de la rampe, ses actions ayant bondi de 16 %, car le véhicule électrique sportif du fabricant d'électronique, lancé la semaine dernière, a suscité un vif intérêt. ** À la clôture, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,08 % à 3 074,96, tandis que le principal indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 2,36 %. ** L'indice CSI300 de premier ordre était en baisse de 0,42 %, avec son sous-indice du secteur financier en baisse de 0,34 %, le secteur de la consommation de base en baisse de 0,65 %, l'indice immobilier en baisse de 3,48 % et le sous-indice des soins de santé en baisse de 1,28 %. ** L'indice Shenzhen, plus petit, a terminé en baisse de 0,53% et l'indice ChiNext Composite, plus jeune, s'est affaibli de 0,621%. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,68%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en hausse de 0,09%. ** À 0759 GMT, le yuan était coté à 7,2354 pour un dollar américain, 0,06% plus faible que la clôture précédente de 7,2308. ** A la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en hausse de 390,10 points ou 2,36% à 16 931,52. L'indice Hang Seng China Enterprises a augmenté de 2,58% à 5 960,72. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 4,6%, tandis que le secteur des technologies de l'information a augmenté de 2,07%, le secteur financier a terminé en hausse de 2,3% et le secteur de l'immobilier a augmenté de 1,56%. ** Le plus grand gain sur le Hang Seng a été Xiaomi Corp, qui a gagné 8,97%, tandis que le plus grand perdant a été NetEase Inc , qui a chuté de 6,88%. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Varun H K et Rashmi Aich)