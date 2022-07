Les ventes de smartphones au deuxième trimestre en Chine chutent de 14,2 % par rapport à l'année précédente, les consommateurs se retirant.

Les volumes de vente trimestriels ont été inférieurs de 12,6 % à ceux observés au premier trimestre 2020, lorsque la pandémie a frappé la Chine, et les ventes ont été les pires depuis le quatrième trimestre 2012, lorsque l'iPhone 5 a été introduit, selon Counterpoint.

Le cabinet d'études ne donne pas d'estimations des ventes unitaires.

Les consommateurs se sont serré la ceinture et l'activité commerciale a ralenti dans le cadre de la poursuite par la Chine de sa stratégie "zéro COVID" pour éradiquer les infections. Le centre commercial de Shanghai a été verrouillé en avril-mai et les mesures strictes de lutte contre la pandémie dans tout le pays continuent de peser sur les dépenses de consommation.

Les ventes des principales marques ont toutes reculé au cours de la période trimestrielle, à l'exception de Honor, qui a été officiellement séparée de Huawei Technologies Co Ltd en 2021.

La part de marché de Honor a bondi de 7,7 % à 18,3 %, ce qui en fait le deuxième acteur le plus vendu, derrière vivo. Les ventes, quant à elles, ont plus que doublé.

"La couverture de Honor dans les villes de niveau inférieur, qui ont connu moins de lockdowns, a aidé la marque à traverser les turbulences du deuxième trimestre 2022", a déclaré Mengmeng Zhang, analyste de recherche chez Counterpoint.

Apple Inc s'est classée comme la quatrième marque la plus vendue, avec une part de marché de 15 %. Le volume des ventes trimestrielles du fabricant de l'iPhone a chuté de 5,8 %, un coup moins important que celui d'Oppo, Xiaomi et vivo.

La firme de Cupertino a connu des ventes comparativement stables en Chine au cours des dernières années. Cependant, en début de semaine, elle a annoncé des remises en Chine, un geste qu'elle fait occasionnellement lorsque les ventes sont lentes.