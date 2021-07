Xiaomi : La forte notoriété de XIAOMI se répercute sur les performances financières !

La marque chinoise est présente dans les classements de notoriété web de Mes Marques En Bourse depuis février. Depuis une forte croissance de ses ventes au 2ème trimestre, XIAOMI devient n°2 mondial du Smartphone juste derrière SAMSUNG et devant APPLE…

D’après le cabinet d’analyse économique Canalys, XIAOMI a augmenté ses livraisons de smartphones de plus de 80% au deuxième trimestre. Si l’ensemble du marché connait une belle progression de +12%, XIAOMI explose les compteurs et prend la deuxième place mondiale à APPLE pour la première fois de son histoire.

Nous avions identifié la forte croissance de notoriété Web de la marque dans nos classements Top 300 des 1er et 2ème trimestre. La répercussion sur les ventes ne s’est pas faite attendre, compensant même des prix inférieurs de 50% à ceux d’APPLE et SAMSUNG.

XIAOMI détient maintenant 17% du marché mondial et la Recommandation des analystes financiers sur le titre est toujours bonne à ACCUMULER alors même que l’action progresse déjà de +57% depuis un an au cours de clôture du 27 juillet 2021.

Il ne reste plus qu’à XIAOMI de monter en gamme et ainsi renforcer encore la notoriété de la marque. Cela permettra d’augmenter les marges et prendre des parts de marché aux challengers chinois Oppo et Vivo respectivement 4ème et 5ème mondial (non cotés en Bourse à ce jour).