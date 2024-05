Xiaomi Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de smartphones et de produits connectés. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de smartphones et de laptops (61,9%) : 146,4 millions d'unités vendues en 2020 ; - vente d'objets connectés, de produits électroniques et d'appareils intelligents (27,4%) : téléviseurs intelligents, vidéoprojecteurs, routeurs intelligents, systèmes d'éclairage connectés, scooters électriques intelligents, moniteurs de jeu, écouteurs, boîtiers multimédias, lecteurs de flux multimédias, bracelets et montres connectés, purificateurs d'air, aspirateurs, etc. ; - prestations de services Internet (9,7%) : notamment prestations de services publicitaires, édition de contenus, etc. ; - autres (1%). 50,2% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Téléphones et appareils portatifs