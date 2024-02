La société chinoise Xiaomi a fait savoir au gouvernement indien que la surveillance étroite qu'il exerce sur les entreprises chinoises a rendu les fournisseurs de composants de smartphones réticents à s'implanter en Inde, selon une lettre et une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Xiaomi, qui détient la plus grande part du marché indien des smartphones (18 %), a également demandé à New Delhi d'envisager d'offrir des incitations à la fabrication et d'abaisser les droits d'importation pour certains composants de smartphones, selon la lettre du 6 février.

L'entreprise chinoise assemble des smartphones en Inde avec des composants essentiellement locaux, le reste étant importé de Chine et d'ailleurs. Cette lettre est la réponse de Xiaomi à une demande du ministère indien des technologies de l'information qui souhaitait savoir comment New Delhi pouvait développer davantage le secteur de la fabrication de composants dans le pays.

L'Inde a renforcé la surveillance des entreprises chinoises après qu'un affrontement frontalier entre les deux pays en 2020 a fait au moins 20 morts parmi les soldats indiens et quatre parmi les Chinois. Cette surveillance a perturbé les plans d'investissement de grandes entreprises chinoises et suscité des protestations répétées de la part de Pékin.

Alors que les entreprises chinoises opérant en Inde sont réticentes à parler publiquement de cette surveillance, la lettre de Xiaomi montre qu'elles continuent à avoir des difficultés en Inde, en particulier dans le secteur des smartphones où de nombreux composants essentiels proviennent de fournisseurs chinois.

Dans sa lettre, le président de Xiaomi India, Muralikrishnan B., a déclaré que l'Inde devait travailler sur des mesures de "renforcement de la confiance" afin d'encourager les fournisseurs de composants à s'implanter localement.

"Les fournisseurs de composants ont des appréhensions quant à l'établissement d'activités en Inde, en raison des difficultés rencontrées par les entreprises indiennes, en particulier celles d'origine chinoise", a déclaré Muralikrishnan, sans nommer d'entreprises.

La lettre indique que les inquiétudes portent notamment sur les questions de conformité et de visa, sans donner plus de détails. Elle indique que "le gouvernement devrait répondre à ces préoccupations et s'efforcer d'inspirer confiance aux fournisseurs de composants étrangers, en les encourageant à mettre en place des installations de production en Inde".

Xiaomi et le ministère indien des technologies de l'information n'ont pas répondu aux demandes d'informations et de commentaires.

Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré à Reuters qu'il était au courant des informations sur les préoccupations de Xiaomi et qu'il espérait que "l'Inde respecterait sincèrement son engagement en faveur d'une coopération ouverte et offrirait un environnement commercial équitable, juste, transparent et non discriminatoire".

"Cela est également conforme aux intérêts de l'Inde", précise le communiqué.

L'année dernière, les autorités indiennes ont accusé l'entreprise chinoise de smartphones Vivo Communication Technology d'avoir enfreint certaines règles en matière de visas et l'ont accusée d'avoir détourné 13 milliards de dollars de fonds de l'Inde.

L'Inde a également gelé plus de 600 millions de dollars d'actifs de Xiaomi pour des remises illégales présumées à des entités étrangères, accusant l'entreprise de les faire passer pour des paiements de redevances.

Les deux entreprises chinoises nient tout acte répréhensible.

Depuis 2020, l'Inde a également interdit plus de 300 applications chinoises, dont TikTok de ByteDance, et a interrompu des projets tels que ceux des constructeurs automobiles chinois BYD et Great Wall Motor.

La source a déclaré que de nombreux cadres d'entreprises électroniques chinoises ont du mal à obtenir des visas pour entrer en Inde, et que les entreprises continuent à faire face à des autorisations d'investissement lentes en raison de l'examen minutieux de New Delhi.

Le 31 janvier, New Delhi a décidé de réduire les taxes à l'importation sur les couvercles de batterie et les lentilles d'appareil photo de téléphone.

Xiaomi a également demandé des réductions tarifaires sur les sous-composants utilisés dans les batteries, les câbles USB et les coques de téléphone, selon la lettre.

La réduction des droits d'importation pourrait "accroître la compétitivité de l'Inde en matière de fabrication [...] en termes de coûts", a déclaré Xiaomi dans sa lettre, mais elle a ajouté que pour inciter les fabricants de composants à s'installer en Inde, il faudrait des mesures d'incitation plus importantes.

En janvier, Rajesh Kumar Singh, haut fonctionnaire indien chargé de la politique industrielle, a indiqué que l'Inde pourrait assouplir son contrôle renforcé des investissements chinois si la frontière entre les deux pays restait pacifique. (Reportage d'Aditya Kalra et Munsif Vengattil ; Reproduction supplémentaire par Breand Goh à Shanghai ; Rédaction par Tom Hogue et Edwina Gibbs)