La société chinoise Xiaomi lancera son très attendu véhicule électrique (VE) jeudi, date à laquelle elle dévoilera ses prix et commencera à prendre des commandes, marquant ainsi l'entrée de l'entreprise électronique dans le monde de l'automobile.

Le troisième vendeur de smartphones au monde a seulement déclaré jusqu'à présent que le prix de sa voiture serait inférieur à 500 000 yuans (69 170,64 dollars). Les modèles qu'il a dévoilés dans plus de 70 magasins à travers la Chine lundi ont suscité des comparaisons avec les modèles de voitures de sport Taycan et Panamera de Porsche.

Ce lancement répond à une ambition du PDG et fondateur de Xiaomi, Lei Jun, qui a annoncé l'incursion de l'entreprise dans les VE en 2021. Il s'est engagé à investir 10 milliards de dollars dans l'activité automobile de Xiaomi, la décrivant comme "le dernier grand projet d'entreprise" de sa vie.

Depuis lors, les mises à jour du projet, depuis son partenariat de fabrication avec le constructeur automobile public BAIC Group jusqu'à la présentation en décembre de la berline SU7 (abréviation de Speed Ultra 7), ont été suivies avec fébrilité en Chine.

Les analystes sont partagés quant à la réussite du projet automobile de Xiaomi. Certains estiment qu'il s'agit d'une extension naturelle pour Xiaomi - dont les cuiseurs de riz, les purificateurs d'air et d'autres appareils électroniques sont omniprésents dans les foyers chinois - qui lui permettra d'offrir à ses utilisateurs une expérience numérique plus transparente et de collecter davantage de données.

Sur le marché automobile chinois, orienté vers le numérique, "il n'y a pas de meilleures entreprises pour savoir comment monétiser les écrans que les entreprises d'appareils mobiles", a déclaré Bill Russo, PDG de la société de conseil Automobility, basée à Shanghai.

Mais, en rupture avec l'image de marque abordable de l'entreprise, Lei a déclaré que la SU7 serait "un peu chère".

Certains analystes estiment que le prix de la voiture sera compris entre 200 000 et 300 000 yuans (27 668,26 à 41 502,39 dollars) ou plus.

"Les consommateurs chinois peuvent-ils psychologiquement passer du marché de masse, des produits de consommation cool et bon marché et des produits pour la maison aux véhicules électriques haut de gamme ?", a demandé Tu Le, fondateur de la société de conseil Sino Auto Insights, en soulignant que la plupart des véhicules vendus en Chine coûtent moins de 300 000 yuans.

Xiaomi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

GUERRE DES PRIX

Le SU7 de Xiaomi est mis en vente à un moment où le marché automobile chinois, le plus important au monde, est confronté à des défis sur plusieurs fronts, notamment une guerre des prix et un ralentissement de l'économie nationale qui a sapé la demande de voitures.

"L'environnement actuel du marché est assez difficile pour les nouveaux venus, car les dix principaux acteurs ne cessent d'accroître leur part de marché", a déclaré Ernan Cui, analyste chez Gavekal Dragonomics.

"Si Xiaomi ne peut pas vendre à grande échelle dans un court laps de temps, elle risque d'être un frein aux bénéfices de l'entreprise à plus long terme.

Le revenu généré par d'autres unités commerciales joue toutefois en faveur de Xiaomi, a ajouté Le de Sino Auto Insights.

"Le risque est qu'ils se concentrent trop sur l'espace des VE et perdent de vue les secteurs et les produits qui leur ont permis d'y arriver.

Xiaomi a les poches profondes par rapport à d'autres acteurs du secteur des véhicules électriques, comme l'a montré une analyse de Bernstein portant sur 12 entreprises en janvier. Elle a classé Xiaomi au troisième rang, derrière Huawei et SAIC, mais devant neuf constructeurs automobiles, dont BYD et Xpeng, en termes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

En outre, les analystes estiment que l'expertise de Xiaomi en matière de smartphones lui donne un avantage sur les constructeurs automobiles traditionnels en ce qui concerne les cockpits intelligents, une caractéristique très prisée par les consommateurs chinois.

Le SU7 utilise le système d'exploitation Hyper OS développé par l'entreprise pour connecter les utilisateurs de VE à ses autres appareils, y compris les smartphones.

Une version de la berline a une autonomie de 668 km (415 miles) en une seule charge, tandis que l'autre a une autonomie de 800 km. À titre de comparaison, la Model S de Tesla a une autonomie de 650 km.

Les analystes de Bernstein pensent que les concurrents les plus directs de Xiaomi seront XPeng et Tesla. (1 $ = 7,2285 yuans chinois renminbi) (Reportage de Sarah Wu et Yelin Mo à Pékin ; Rédaction de Brenda Goh et Muralikumar Anantharaman)