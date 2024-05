Xigem Technologies Corporation est un fournisseur canadien de technologies pour l'économie émergente à distance. Grâce à sa technologie brevetée, l'entreprise fournit aux organisations l'infrastructure nécessaire pour gérer les employés, les actifs, les ressources et d'autres opérations commerciales dans des environnements de travail, d'apprentissage et de traitement à distance. Ses plateformes consistent en une solution complète d'informatique en nuage pour les opérations commerciales à distance, offrant la sécurité et l'accès aux environnements de travail virtuels à distance. iAgent, la technologie de l'entreprise, et FOOi, son application de paiement mobile de pair à pair, fournissent aux organisations, aux entreprises et aux consommateurs les outils nécessaires dans les environnements de travail, d'apprentissage et de traitement à distance. iAgent est une application mobile d'acquisition, de conversion et de fidélisation de clients géociblés qui met en relation des ventes et des services avec des consommateurs, des personnes en quête de traitement et des étudiants dans toute une série de secteurs, en temps réel.

Secteur Logiciels