Oggy Oggy : la nouvelle série originale Xilam Animation à découvrir sur Netflix dès le 24 Août !

La nouvelle série originale Oggy Oggy du studio d'animation français Xilam Animation est disponible dès demain, Mardi 24 Août, sur Netflix !

Créée par Jean Cayrol et Cédric Guarneri de Xilam Animation, Oggy Oggy (156 x 7′) est une nouvelle série dérivée en images de synthèse de la franchise emblématique de Xilam « Oggy et les cafards », qui s'adresse au public préscolaire et qui sera lancée sur Netflix dans le monde entier le mardi 24 août.

Réalisée par Frédéric Martin et produite par Marc du Pontavice, la série est la première production entièrement en images de synthèse réalisée par le nouveau studio de Xilam à Angoulême.

Dans la série, le jeune Oggy est libéré de la tyrannie incessante des cafards. L'espièglerie, les aventures et les amis rendent son nouveau quotidien très amusant. Curieux et audacieux, il est toujours prêt à vivre de nouvelles expériences et s'il peut aider un ami en cours de route : plus on est de fous, plus on rit ! Certains trouveront que sa maladresse peut entraîner des erreurs, mais sa fabuleuse ingéniosité lui permet de réaliser de grandes choses. Ses idées farfelues fonctionnent toujours !