XILAM ANIMATION : LCM est toujours Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets confirme son opinion Neutre ainsi que son objectif de cours de 50 euros sur Xilam Animation après que ce dernier a annoncé s'être associé à la plateforme de streaming vidéo d'Alibaba, Youku, pour sa première coproduction en Chine. L'analyste met en relief qu'avec une population de plus de 1,4 milliard de personnes, la Chine est toujours l’un des pays les plus “connectés” du monde, avec plus d’un milliard d’utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux soit 71% de la population et avec une moyenne de 5-6 heures passées sur internet.Le bureau précise également que la Chine compte actuellement plus d'utilisateurs de sites vidéo en ligne que les États-Unis et le Japon réunis.Enfin, Louis Capital Markets souligne que le marché chinois étant difficile à pénétrer cette annonce est '' évidemment '' structurante et laisse éventuellement entrevoir d'autres deals pour le groupe '' qui trouve, par ailleurs, au travers de cette opération un complément de financement sur une production en cours ''.