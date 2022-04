Xilam Animation : A suivre aujourd'hui

Xilam a fait part d'un bond de ses profits en 2021 à la faveur de la forte progression des son activité. Le résultat net de la société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation a ainsi flambé de 144% à 6,84 millions d'euros et le résultat opérationnel courant, de 96% à 8,67 millions d'euros. Pour la première fois, le total des produits d'exploitation du Groupe Xilam dépasse les 40 millions d'euros, pour atteindre 40,2 millions d'euros, en rebond de 63%.



Xilam prévoit d'investir entre 33 et 36 millions d'euros en 2022 dans les dépenses relatives aux nouvelles productions. Le groupe aborde 2022 avec un niveau record de 21 projets en développement, soit 2 films et 19 séries, dont 4 pour le Préscolaire, 8 pour le Kids et 9 pour le Non-Kids, segment en très forte croissance du fait de la demande des plateformes.



Le groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice, dont, pour la première fois, plusieurs séries pour Adultes. Cette dynamique conforte la place de Xilam en tant que leader européen.



2022 sera également l'année du lancement de la commercialisation du merchandising autour de la série Préscolaire Oggy Oggy (première ligne de jouets pour Noël 2022).



Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 millions d'euros.



Cet objectif s'inscrit dans la trajectoire du plan Ambition 2026, présenté le 17 février dernier, avec pour ambition de doubler les revenus d'ici 2026 à 80 millions d'euros.