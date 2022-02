Xilam Animation : Chiffre d'affaires annuel 2021

Très fort rebond du chiffre d'affaires : +62%

Des productions propriétaires en forte progression : +91%

Les plateformes numériques représentent 76% du chiffre d'affaires

Confirmation de la guidance : 110 M€ de revenus1 cumulés sur 2022-2023

Un environnement en très forte croissance

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, arrêté au 31 décembre 2021.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « Cet exercice 2021 est à bien des égards un tournant dans l'histoire du groupe tant il marque une percée historique de Xilam dans l'univers très fermé des plateformes numériques. La progression du chiffre d'affaires en témoigne, tant en valeur qu'en volume. C'est la reconnaissance éclatante de la capacité du groupe à innover et à anticiper sur les attentes d'un marché mondial en pleine mutation, qui a placé l'animation au cœur de sa croissance. Xilam est ainsi particulièrement bien positionné pour en tirer le meilleur parti.»

('000 euros) 31.12.2021 (1) 31.12.2020 % variation Chiffre d'affaires nouvelles productions et développements 20 179 10 585 +91% Subventions nouvelles productions (2) 8 988 2 719 +231% Total produits nouvelles productions et développements 29 167 13 304 +119% Total produits catalogue 6 307 8 633 -27% Total chiffre d'affaires et autres produits 35 474 21 937 +62% Autres subventions et produits opérationnels courants (dont CIA) (3) 3 870 2 715 +43% Total produits d'exploitation 39 334 24 651 +60%

données non auditées hors crédit d'impôt audiovisuel incluant estimation du Crédit d'impôt audiovisuel

Chiffre d'affaires en très fort rebond à +62%

Le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe Xilam s'établit à 35,5 M€ au 31 décembre 2021, en rebond de +62% par rapport à l'exercice 2020. Cette hausse est notamment tirée par les revenus record des nouvelles productions qui ont quasiment doublé pour atteindre 20,2 M€. Comme attendu, le chiffre d'affaires du catalogue marque le pas ponctuellement par rapport à l'exercice 2020. Après prise en compte des autres subventions et produits opérationnels courants, le total des produits d'exploitation est proche de 40 M€, en croissance de +60% par rapport à l'exercice 2020, un niveau historique pour le studio.

Le très bon niveau d'activité a néanmoins été minoré par trois éléments :

Le décalage de livraison de la série Trico sur l'exercice 2022 : cette série qui fait franchir au studio un nouveau palier artistique et technologique, du fait du format slapstick en 3D, a subi les perturbations liées au Covid en Inde où Xilam fait réaliser une partie de la production ;

Une partie du préfinancement en coproduction apporté par une chaine étrangère pour les Contes de Lupin a dû être comptabilisée en diminution de charges, et non en chiffre d'affaires ;

Des délais administratifs ont reporté à 2022 la prise en compte de certaines subventions.

L'autre fait marquant de l'exercice est le rapide développement du groupe Xilam à l'international (78% des ventes), et notamment sur les plateformes numériques qui pèsent désormais 76% des ventes.

Nouvelles productions record : +92%

Xilam publie un chiffre d'affaires pour les nouvelles productions et développements à 20,2 M€ sur l'exercice 2021, en hausse de 91% par rapport à 2020. Les subventions représentent près de 9 M€, en très forte augmentation sous l'effet d'une part importante de programmes propriétaires dans les livraisons de l'année. Le total des produits des nouvelles productions et développements s'élève ainsi à 29 M€, soit plus qu'un doublement par rapport à 2020, même si la Covid a un peu ralenti le rythme de certaines livraisons.

Ce niveau historique est la conséquence de l'effort éditorial réalisé par Xilam depuis plusieurs exercices et qui s'est traduit par une forte hausse des commandes. Il résulte également d'une progression en valeur puisque les commandes des plateformes favorisent des budgets nettement plus élevés.

Au cours de l'exercice 2021, les principales livraisons de programmes propriétaires ont porté sur la fin des Contes de Lupin, série préscolaire coproduite par France Télévisions, Youku (Chine) et la RAI (Italie), ainsi que sur les deux nouvelles marques de la franchise Oggy et les Cafards : Oggy Oggy dont la production s'est terminée fin 2021 et Oggy et les Cafards - Next Gen . Ces deux séries ont été acquises par Netflix pour une diffusion dans le monde entier sous le label Netflix Original (Oggy Oggy depuis juillet 2021 et Oggy et les Cafards - Next Gen à partir de l'été 2022).

Xilam a également livré l'intégralité des épisodes de Tangranimo à France Télévisions, Athléticus 3 à ARTE et Chicky 2 et 3 à France Télévisions (ces deux dernières séries sont des formats courts), ainsi que plus de la moitié des épisodes de la série Pfffirates à TF1.

Recul ponctuel du catalogue

Comme annoncé, les revenus du catalogue s'inscrivent ponctuellement en retrait sur l'exercice 2021 à 6,3 M€ (-27%). Il s'agit principalement d'un effet de cycle dans la mesure où il n'y avait pas de renouvellement en jeu en 2021 sur les deux principales propriétés du catalogue : Oggy et Zig et Sharko. Et il est sans conséquences sur les prévisions de fort rebond déjà annoncé pour 2022.

Niveau record des investissements au cours de l'exercice et nombreux développements en cours

En 2021, les investissements en production s'élèvent à 30 M€, soit une hausse de 25% sur le seul segment des productions propriétaires. Cette forte activité représente un total de 14 projets en cours de production, dont 3 pour le segment pré-scolaire, 9 pour le segment kids et 2 pour le segment non-kids. 7 de ces productions sont destinées à des plateformes SVOD.

A l'inverse les investissements en production non-propriétaires (work for hire) se sont élevés à seulement 0,3 M€ (contre 5,3 M€ en 2020).

Objectifs et perspectives solides : confirmation de la guidance 2022-2023

Xilam aborde 2022 avec un niveau record de 21 projets en développement, soit 2 films et 19 séries, dont 4 pour le préscolaire, 8 pour le kids et 9 pour le non-kids segment en très forte croissance du fait de la demande des plateformes.

Fort de son expérience acquise lors de son opération de merchandising avec la série préscolaire Oggy Oggy (première ligne de jouets pour Noël 2022), 2 nouveaux projets préscolaires sont en cours de développement en vue d'offrir un potentiel de merchandising à moyen terme.

Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques, Xilam est en mesure de confirmer la guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 M€.

Le plan « Scale 2023 », annoncé en février 2020 (avant la crise mondiale du Covid), prévoyait 188 M€ de revenus cumulés sur le cycle de 4 ans (2020-2023). Xilam prévoit donc de réaliser 93% de son objectif à horizon 2023, en dépit d'un contexte ayant impacté les conditions et délais de production.

Le groupe présente ainsi tous les atouts pour poursuivre le déploiement de ses ambitions qui seront présentées le jeudi 17 février dans le cadre du plan « Ambition 2026 ».

Agenda

Publication du plan stratégique « Ambition 2026 » : 17 février 2022 (avant bourse)

Publication des résultats annuels 2021 : 31 mars 2022 (après bourse)

À propos de Xilam

Acteur majeur de l'animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d'innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J'ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d'une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

1 Total produits d'exploiation

