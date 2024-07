Chiffre d’affaires et subventions en repli à 13,3 M€ Succès de la diversification vers le segment ado-adultes Lancement de deux nouvelles séries très prometteuses avec le soutien des chaînes européennes Renforcement de la structure financière Confirmation d’un résultat opérationnel courant proche de l’équilibre en 2024, avec l’ambition d’un retour rapide à la croissance rentable

Xilam Animation (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce son chiffre d’affaires pour le premier semestre de l’exercice 2024, arrêté au 30 juin 2024.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « Le chiffre d’affaires du 1er semestre traduit la contraction annoncée des commandes des plateformes américaines de streaming sur le segment enfants. Au cours du semestre, Xilam a donc mis en œuvre son plan de réduction des coûts et de préservation du cash. Mais surtout, elle a initiée sa stratégie pour renforcer son carnet de commandes et reprendre le chemin de la croissance. C’est ainsi que nous avons pu annoncer le lancement de deux nouvelles séries très prometteuses, Piggy Builders et Submarine Jim et que nous travaillons au lancement d’un nouveau long métrage d’animation. Ces annonces traduisent la réactivité et la force créative de nos studios, mais aussi la confiance renouvelée des diffuseurs dans l’attractivité de nos contenus. Nous construisons un nouveau cycle avec confiance et l’ambition d’un retour rapide à la croissance rentable. »

(‘000 euros) 30.06.2024 (1) 30.06.2023 % variation Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements 9 290 14 431 -36% Chiffre d’affaires catalogue 2 296 3 716 -38% Total chiffre d’affaires 11 585 18 147 -36% Subventions (2) 1 687 2 351 -28% Total chiffre d’affaires et subventions 13 273 20 498 -35% Autres produits opérationnels courants (dont CIA (3)) 449 797 ns Total produits d’exploitation 13 722 21 295 -36%

(1) Données non auditées

(2) Ensemble des subventions (nouvelles productions et catalogue)

(3) Estimation du Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA)

Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements en repli de 36%, comme attendu.

Le chiffre d’affaires nouvelles productions et développements ressort à 9,3 M€ (-36% par rapport au 1er semestre 2023). Ce repli était attendu, compte tenu de la contraction des commandes des plateformes américaines de streaming sur le segment enfants, annoncé en octobre 2023.

La part des prestations (productions non-propriétaires) reste à un niveau élevé et représente 71% de ce chiffre d’affaires (contre 83% au 1er semestre 2023), confirmant le succès de la diversification du Groupe sur le segment ado-adultes pour les plateformes. Le Groupe a travaillé sur 5 productions en prestation au cours du semestre : 2 pour Netflix, Twilight of the Gods, dans un genre épique pour un public jeunes adultes et Les Sept Ours Nains en 3D pour un public famille (production Folivari) ; 2 pour Disney+, The Doomies dans un genre comédie d’horreur pour un public adolescents et la toute fin de la 2ème saison de Chip’n Dale (Tic et Tac), pour un public famille ; 1 pour France Télévisions, La Vie de Château pour un public famille (production Films Grand Huit).

La part des productions propriétaires représente 29% du chiffre d’affaires, avec 3 productions : la 4ème saison de Zig et Sharko et la 2ème saison des Contes de Lupin, ainsi que la 1ère saison de Potobot, comédie écologique pour un public enfant à destination de France Télévisions.

Ventes du catalogue à hauteur de 2,3 M€

Les ventes catalogue s’élèvent à 2,3 M€, en recul de 38%. L’activité catalogue doit être évaluée dans une perspective annuelle, le deuxième semestre étant traditionnellement nettement plus élevé en raison du chiffre d'affaires publicitaire sur l’AVOD qui se concentre sur le dernier trimestre. Par ailleurs d’importants renouvellements sur les grosses franchises du catalogue sont également attendus à la fin de l’année.

Chiffre d’affaires total, hors subventions, de 11,6 M€

Le chiffre d’affaires total, hors subvention, s’élève à 11,6 M€.

Il fait ressortir une part de l’international de 76%, en léger recul par rapport au 1er semestre 2023 (86%).

La part des plateformes digitales de streaming ressort à 66%, contre 75% au 1er semestre 2023. Elle est tirée par le poids des nouvelles productions et développements, tandis qu’au sein du catalogue les ventes restent majoritaires auprès des chaînes linéaires traditionnelles.

Enfin, le 1er semestre confirme l’évolution du poids des séries ado-adultes qui représente 43% du total, contre 41% au 1er semestre 2023, et même 54% sur le seul chiffre d’affaires nouvelles productions, traduisant le développement réussi du Groupe sur ce segment.

Total des produits d’exploitation de 13,7 M€

Les subventions s’élèvent à 1,7 M€ faisant ressortir un total chiffre d’affaires et subventions de 13,3 M€.

Les autres produits opérationnels courants sont de 0,4 M€ et le total des produits d’exploitation atteint ainsi 13,7 M€.

Mise en œuvre de la stratégie de renforcement des liens avec les chaines européennes.

Le groupe a lancé la production de deux nouvelles séries au cours de ce premier semestre. Financées sur un modèle propriétaire, elles associent France Télévisions, ZDF et la BBC sur Piggy Builders, une série préscolaire en 3D, et France Télévisions et Super RTL sur Submarine Jim, une comédie à destination des kids.

Après le grand succès remporté il y a quelques années avec le film d’animation J’ai perdu mon corps, le Groupe avance sur un nouveau projet de long métrage, intitulé Lucy lost, dont le lancement devrait être annoncé au second semestre.

Enfin le groupe est en discussion active avec plusieurs commanditaires américains portant sur des productions prestigieuses.

Gestion rigoureuse du cash et adaptation de la structure de frais fixes.

Comme annoncé le Groupe a mis en œuvre des mesures d’économies au 1er semestre, portant principalement sur les baux immobiliers (regroupements des opérations sur trois sites au lieu de cinq), sur le marketing, sur le personnel et sur l’informatique. Le Groupe confirme que celles-ci représenteront, en année pleine, un montant d’environ 3 M€.

Par ailleurs, le groupe a poursuivi une gestion rigoureuse de son cash et a procédé, en janvier 2024, à une augmentation de capital de 3,7 M€, venant renforcer ses fonds propres et augmenter d’autant ses liquidités. L’endettement financier au 30 juin 2024 sera ainsi en nette réduction par rapport à la situation au 31 décembre 2023.

Une très forte visibilité au festival d’Annecy

Xilam a reçu un accueil très enthousiaste au festival d’Annecy. Disney et Netflix y ont mis en avant les séries ado-adultes produites par le Groupe, Doomies et Twilight of the Gods, avec des actions marketing spectaculaires. Par ailleurs la série La vie de Château a reçu le prix de la meilleure série de télévision. Cette visibilité renforce l’attractivité de Xilam auprès de ses clients et conforte sa position unique sur le marché de l’animation premium.

A cette occasion, l’étude annuelle du CNC sur le secteur de l’animation a été publiée et confirme la position du Groupe comme premier studio d’animation français sur la période 2018-2023.

Le Groupe maintient sa prévision d’un résultat opérationnel courant proche de l’équilibre pour l’ensemble de l’exercice 2024, avec l’ambition d’un retour rapide à la croissance rentable.

Publication des résultats semestriels 2024 : 30 septembre 2024 (après bourse)

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …).

Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une savoir-faire unique en 3D et une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karate Sheep), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 800 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars.

Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation français sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment C - Éligibilité PEA – PME - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Pour plus d’information : www.xilam.com

