Xilam Animation : Informations privilégiées / Information sur chiffre d'affaires annuel

Chiffre d'affaires en très fort rebond à +62%

Le total chiffre d'affaires et autres produits du Groupe Xilam s'établit à 35,5 M€ au 31 décembre 2021, en rebond de +62% par rapport à l'exercice 2020. Cette hausse est notamment tirée par les revenus record des nouvelles productions qui ont quasiment doublé pour atteindre 20,2 M€. Comme attendu, le chiffre d'affaires du catalogue marque le pas ponctuellement par rapport à l'exercice 2020. Après prise en compte des autres subventions et produits opérationnels courants, le total des produits d'exploitation est proche de 40 M€, en croissance de +60% par rapport à l'exercice 2020, un niveau historique pour le studio.

Le très bon niveau d'activité a néanmoins été minoré par trois éléments :

Le décalage de livraison de la série Trico sur l'exercice 2022 : cette série qui fait franchir au studio un nouveau palier artistique et technologique, du fait du format slapstick en 3D, a subi les perturbations liées au Covid en Inde où Xilam fait réaliser une partie de la production ;

Une partie du préfinancement en coproduction apporté par une chaine étrangère pour les Contes de Lupin a dû être comptabilisée en diminution de charges, et non en chiffre d'affaires ;

Des délais administratifs ont reporté à 2022 la prise en compte de certaines subventions.

L'autre fait marquant de l'exercice est le rapide développement du groupe Xilam à l'international (78% des ventes), et notamment sur les plateformes numériques qui pèsent désormais 76% des ventes.

Nouvelles productions record : +92%

Xilam publie un chiffre d'affaires pour les nouvelles productions et développements à 20,2 M€ sur l'exercice 2021, en hausse de 91% par rapport à 2020. Les subventions représentent près de 9 M€, en très forte augmentation sous l'effet d'une part importante de programmes propriétaires dans les livraisons de l'année. Le total des produits des nouvelles productions et développements s'élève ainsi à 29 M€, soit plus qu'un doublement par rapport à 2020, même si la Covid a un peu ralenti le rythme de certaines livraisons.

Ce niveau historique est la conséquence de l'effort éditorial réalisé par Xilam depuis plusieurs exercices et qui s'est traduit par une forte hausse des commandes. Il résulte également d'une progression en valeur puisque les commandes des plateformes favorisent des budgets nettement plus élevés.

Au cours de l'exercice 2021, les principales livraisons de programmes propriétaires ont porté sur la fin des Contes de Lupin, série préscolaire coproduite par France Télévisions, Youku (Chine) et la RAI (Italie), ainsi que sur les deux nouvelles marques de la franchise Oggy et les Cafards : Oggy Oggy dont la production s'est terminée fin 2021 et Oggy et les Cafards - Next Gen . Ces deux séries ont été acquises par Netflix pour une diffusion dans le monde entier sous le label Netflix Original (Oggy Oggy depuis juillet 2021 et Oggy et les Cafards - Next Gen à partir de l'été 2022).

Xilam a également livré l'intégralité des épisodes de Tangranimo à France Télévisions, Athléticus 3 à ARTE et Chicky 2 et 3 à France Télévisions (ces deux dernières séries sont des formats courts), ainsi que plus de la moitié des épisodes de la série Pfffirates à TF1.

Recul ponctuel du catalogue

Comme annoncé, les revenus du catalogue s'inscrivent ponctuellement en retrait sur l'exercice 2021 à 6,3 M€ (-27%). Il s'agit principalement d'un effet de cycle dans la mesure où il n'y avait pas de renouvellement en jeu en 2021 sur les deux principales propriétés du catalogue : Oggy et Zig et Sharko. Et il est sans conséquences sur les prévisions de fort rebond déjà annoncé pour 2022.

