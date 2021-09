Xilam Animation: LCM reste à l'Achat

LCM Midcap a conservé sa recommandation d'Achat sur le titre Xilam Animation avec un objectif de cours de 51,10 euros, au lendemain de la publication des résultats semestriels du studio d'animation. L'analyste estime que "les investissements records en production constatés sur le semestre et les succès grandissants du catalogue à travers le monde sont les gages de la croissance future". Il table par ailleurs sur un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2021 (pour un ROC de 10,6 millions et un MopC de 26%), de 55 millions en 2022 et 59,8 millions en 2023.