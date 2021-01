Xilam Animation : dessine un nouvel avenir pour sa franchise Oggy et les Cafards

Oggy- Next Gen sera labellisée Netflix Original dans le monde entier. La série a également été acquise par de nombreux diffuseurs, et notamment Gulli et M6 (France), Discovery et DEA Kids (Italie) et VRT- Ketnet (Belgique flamande). Dans cette nouvelle série, inspirée des personnages originaux créés par Jean-Yves Raimbaud, Oggy accueille pour les vacances Piya, une infatigable éléphante de 7 ans, qui va joyeusement bousculer le quotidien du chat bleu. Forte d'un nouveau graphisme, cette histoire inédite dans l'univers d'Oggy et les Cafards met l'accent sur les émotions, la tendresse et l'amitié. La série sera livrée à l'automne 2021.

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation, déclare : « Nous traversons une période particulièrement propice pour les grandes marques de notre catalogue. Forte de son héritage et de sa notoriété mondiale, la marque Oggy et les Cafards va ainsi s'enrichir de nouvelles déclinaisons qui élargiront plus encore son audience. L'appétit des grands diffuseurs et plateformes pour les nouvelles déclinaisons d'Oggy est particulièrement gratifiant. Nous avons hâte de partager ces nouvelles aventures avec les familles du monde entier tout en permettant à nos fans de continuer à regarder la série originale qu'ils apprécient tant. »

en trois marques : la série classique qui compte sept saisons et 500 épisodes ; le reboot Oggy- Next Gen (78 x 7') qui s'adresse au même public mais renouvelle le style graphique et les thématiques de la franchise ; enfin le spin-offOggy Oggy (156 x 7') destiné à un public préscolaire et qui est produit intégralement en images de synthèse.

En parallèle, la série originale Oggy et les Cafards, diffusée pour la première fois en 1998 a été renouvelée par Gulli et M6 (France) et Discovery (Italie), partenaires de longue date du studio.

Avec ces trois déclinaisons, Xilam Animation met en place sa stratégie de licensing et de merchandising pour proposer un univers Oggy à 360 ° qui doit couvrir un grand nombre de catégories de produits dérivés.

