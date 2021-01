Xilam Animation dessine un nouvel avenir pour sa franchise Oggy et les Cafards et la décline en trois marques :

- Le reboot « Oggy - Next Gen »

- Le spin-off préscolaire « Oggy Oggy »

- La série classique originale.

Xilam Animation signe sa 4ème série originale avec Netflix et multiplie les signatures de contrats internationaux.

Les 100M€ de revenus pour la franchise Oggy ont été franchis.

Xilam Animation, studio d'animation français nommé aux Oscars, annonce avoir conclu de multiples contrats de distribution internationale pour les déclinaisons de la franchise Oggy et les Cafards. Cette comédie slapstick sans dialogue, qui a conquis le monde depuis plus de vingt ans, se décline désormais en trois marques : la série classique qui compte sept saisons et 500 épisodes ; le reboot Oggy- Next Gen (78 x 7') qui s'adresse au même public mais renouvelle le style graphique et les thématiques de la franchise ; enfin le spin-off Oggy Oggy (156 x 7') destiné à un public préscolaire et qui est produit intégralement en images de synthèse.

Xilam tire ainsi de mieux en mieux parti de son catalogue de marques en exploitant les opportunités de croissance offertes par l'évolution spectaculaire du marché de la distribution internationale et des nouveaux usages de consommation des médias. Le déploiement de la franchise Oggy renforce la puissance de l'actif Oggy assurant ainsi des revenus récurrents à long-terme. C'est ainsi que la franchise qui aura mis 15 ans à franchir la barre des 50M€ de revenus, n'aura mis que 5 ans à franchir celle des 100M€ (dont plus de 60% à l'international).

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation, déclare : « Nous traversons une période particulièrement propice pour les grandes marques de notre catalogue. Forte de son héritage et de sa notoriété mondiale, la marque Oggy et les Cafards va ainsi s'enrichir de nouvelles déclinaisons qui élargiront plus encore son audience. L'appétit des grands diffuseurs et plateformes pour les nouvelles déclinaisons d'Oggy est particulièrement gratifiant. Nous avons hâte de partager ces nouvelles aventures avec les familles du monde entier tout en permettant à nos fans de continuer à regarder la série originale qu'ils apprécient tant. »

Oggy- Next Gen sera labellisée Netflix Original dans le monde entier. La série a également été acquise par de nombreux diffuseurs, et notamment Gulli et M6 (France), Discovery et DEA Kids (Italie) et VRT-Ketnet (Belgique flamande). Dans cette nouvelle série, inspirée des personnages originaux créés par Jean-Yves Raimbaud, Oggy accueille pour les vacances Piya, une infatigable éléphante de 7 ans, qui va joyeusement bousculer le quotidien du chat bleu. Forte d'un nouveau graphisme, cette histoire inédite dans l'univers d'Oggy et les Cafards met l'accent sur les émotions, la tendresse et l'amitié. La série sera livrée à l'automne 2021.

Par ailleurs la déclinaison préscolaire Oggy Oggy, première série originale d'animation française commandée par Netflix a également été acquise par France Télévisions, Super RTL en Allemagne et Discovery en Italie. Dans cette série, le jeune Oggy est libéré de la tyrannie incessante des cafards et vit dans un monde imaginaire peuplé par une communauté très colorée de chats. La série devrait être disponible dans le monde entier sur Netflix dès cette année.

En parallèle, la série originale Oggy et les Cafards, diffusée pour la première fois en 1998 a été renouvelée par Gulli et M6 (France) et Discovery (Italie), partenaires de longue date du studio.

Avec ces trois déclinaisons, Xilam Animation met en place sa stratégie de licensing et de merchandising pour proposer un univers Oggy à 360 ° qui doit couvrir un grand nombre de catégories de produits dérivés.