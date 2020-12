Xilam Animation : distingué par YouTube pour la performance de sa chaine d'animation Zig & Sharko avec l'obtention du Diamond Play Button

Depuis son lancement en mai 2015, la seule chaîne YouTube Zig & Sharko de Xilam a enregistré 6 Md de vues, la vidéo la plus populaire enregistrant à elle seule 125 M de vues. La série d'animation cumule au total désormais 15 M d'abonnés et compte 8 Md de vues à la fois sur sa chaîne mondiale et sur l'ensemble de ses chaînes locales, avec notamment des adaptations en hindi, en russe, en brésilien et en allemand.

Chaque semaine des nouveaux contenus sont diffusés sur la chaine YouTube, notamment des vidéos exclusives, thématiques, « making-of », bêtisier et bien d'autres.

Zig & Sharko raconte les péripéties de Zig, une hyène affamée. Que ce soit en mer, sur la plage ou sur un bateau de croisière, Zig n'a qu'une idée en tête : croquer Marina, une insouciante sirène. Avec Bernie, un bernard l'hermite de génie, il échafaude des plans insensés pour la capturer… Mais c'est sans compter sur Sharko, un requin baraqué, qui fait tout pour protéger sa sirène adorée !

Acteur majeur de l'animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d'innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J'ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l'acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d'une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́PEA - SRD long.

