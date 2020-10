Xilam Animation : et Youku (Alibaba) coproduisent la nouvelle série animée Les contes de Lupin

Marc du Pontavice, PDG de Xilam Animation, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Youku (Alibaba) pour notre tout premier projet de coproduction franco-chinoise.Les Contes de Lupin véhiculent des valeurs fortes qui résonneront auprès du public chinois, telles que l'encouragement à créer son propre chemin dans la vie et à utiliser son imagination pour explorer de nouvelles cultures. L'expertise unique d'Alibaba en termes de contenu et d'e-commerceen fait le partenaire idéal pour lancer la marque sur ce marché. Nous attendons donc impatiemment le lancement de la série et de sa gamme de produits. »

S'adressant à un public préscolaire, Les contes du Lupin raconte l'histoire d'un louveteau qui rêve d'être comme les héros qu'il admire et va de conte en conte pour vivre leurs aventures à travers tous les continents et toutes les époques. Mais quand on est un louveteau fougueux et plein de défauts, il n'est pas si facile d'atteindre le « happy end » ! Heureusement, il peut compter sur l'aide du narrateur pour apprendre de ses bêtises.

Alibaba détiendra les droits de distribution et de merchandising des Contes de Lupin en Chine continentale et Xilam Animation ceux sur le reste du monde.

À propos de Youku

Youku est une plate-forme de streaming et de partage de vidéos en ligne sur écrans multiples, leader en Chine, et constitue une entité importante de l'activité divertissements et médias numériques du Groupe Alibaba, en vertu de sa stratégie orientée sur deux axes : santé et bien-être. Youku Kids propose des programmes de qualité, qui couvre un large éventail de catégories parmi lesquelles les séries d'animation, les comptines pour jeunes enfants, les jeux de réflexion, les livres électroniques et l'éducation préscolaire.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l'animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d'innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J'ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l'acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d'une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́PEA - SRD long.

