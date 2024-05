Xilam Animation est spécialisé dans la production de séries et de films d'animation. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de séries et de films d'animation (70,1%) ; - vente de catalogues (29%) ; - autres (0,9%) : notamment édition musicale, exploitation des sites Internet des séries d'animation et vente de produits dérivés. La répartition géographique du CA est la suivante : France (20%), Europe (19,4%), Amérique (46,3%) et Asie-Orient-Afrique (14,3%).

Secteur Production de spectacles