Xilam Animation : signe de nouveaux contrats de diffusion

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a conclu de nouveaux contrats de diffusion pour ses séries de comédie slapstick Zig & Sharko et Karaté Mouton. Les séries de Xilam ont également enregistré de solides performances sur Netflix, avec un total de 93,5 millions d'heures visionnées pendant le premier semestre 2023. Avec 114 heures disponibles, et pas moins de 7 titres de séries, Xilam est le premier fournisseur européen de contenu d’animation jeunesse sur Netflix.



Commandée par le diffuseur français Gulli, la série Zig & Sharko a été la franchise la plus vendue de Xilam en 2023, avec tout d'abord des renouvellements de droits signés avec les partenaires historiques Netflix, Warner Bros Discovery (Afrique et Italie), Viacom 18 (Inde), ERT (Grèce), et RTL (Hongrie) mais aussi des nouveaux accords avec K+ Vietnam et Media Prima Malaisie sur les premières saisons.



Faisant suite à des préventes à VRT (Belgique Flamande), Warner Bros Discovery (Italie), DeAgostini (Italie) et Viacom 18 (Inde), la nouvelle saison 4 (78x7') de la série a de son côté été vendue à Warner Bros Discovery (France, Afrique), DR (Danemark), NRK Super (Norvège), Markiza (Slovaquie), et ERT (Grèce).



Xilam a également attiré de nouveaux partenaires pour sa série Karate Mouton, avec Warner Bros Discovery (Italie), Sony (Inde), Youku (Chine), Nova (République tchèque), et Etisalat (Émirats arabes unis). Préachetée par Netflix et Super RTL en Allemagne, la série de 78 x 7 minutes a été lancée avec succès sur Super RTL fin 2022 et en mars 2023 sur Netflix. Xilam détient tous les droits les droits de distribution de la série pour le monde entier.