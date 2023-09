Xilam Animation : une publication semestrielle contrastée

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, a dévoilé ses résultats financiers au titre du premier semestre 2023 d'où ressort un résultat net consolidé à 1,8 million d'euros, en repli de 41% par rapport au 1er semestre 2022., soit un taux de marge nette de 8,6%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,2 millions d'euros, en contraction de 55%. Le chiffre d'affaires ressort sur la période à 14,4 millions d'euros, en croissance de 49%.



Au 30 juin 2023, la trésorerie brute s'élève à 13,9 millions d'euros, l'endettement financier net à 15,6 millions d'euros et l'endettement financier net non auto-liquidatif à 3,7 millions d'euros.



Xilam prévoit d'investir environ 40 millions d'euros en 2023 (à parité entre production propriétaire et prestation) dans les dépenses relatives aux nouvelles productions, en nette progression par rapport à 2022 (36,3 millions d'euros).



Le groupe poursuit l'exécution de son plan Ambition 2026 qui a vocation à porter ses revenus à 80 millions d'euros à son échéance.