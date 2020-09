Xilam : Résultats S1 2020 : cap sur Scale 2023

Pertinence d’un modèle de pure player dans un contexte de crise

Volume de production toujours plus élevé garantissant les ventes de demain

Situation financière solide

Réitération de la guidance 2020/21

Xilam Animation (Paris:XIL)(Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce ses résultats financiers pour le premier semestre de l’exercice 2020, arrêtés par le Conseil d’administration du 28 septembre 2020 sous la Présidence de Marc du Pontavice.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : «Nous nous réjouissons d’une performance solide dans le contexte exceptionnel de la crise de la Covid-19. Cette performance souligne à nouveau les vertus de notre positionnement de pure player autour d’un modèle résilient. Nous avons maintenu un rythme élevé de production et commencé à intégrer et soutenir les excellentes équipes de Cube Creative pour répondre à la demande toujours plus importante des géants mondiaux de la distribution digitale. Nous travaillons avec détermination à la valorisation de notre catalogue, soit par le développement de nos marques fortes, soit par la création de nouvelles séries qui feront les succès de demain. Nous sommes donc confiants quant à nos perspectives et demeurons concentrés sur l’atteinte des objectifs de notre plan Scale 2023. »

(En milliers d'euros) 30.06.2020 (1)

Consolidé 30.06.2020

Périmètre constant

(hors Cube Creative) 30.06.2019

(hors Cube Creative) Chiffre d’affaires nouvelles productions 5 263 4 245 2 987 Subventions nouvelles productions (2) 546 546 1 844 Total produits nouvelles productions 5 809 4 791 4 831 Chiffre d’affaires catalogue 3 591 3 134 3 055 Subventions catalogue (2) 402 402 - Total produits catalogue 3 993 3 536 3 055 Total chiffre d’affaires et autres produits (2) 9 802 8 327 7 886 Autres subventions 32 1 6 Autres produits opérationnels courants (3) 733 675 642 Total produits d’exploitation 10 567 9 003 8 534 Charges d'exploitation (9 056) (7 033) (5 760) Résultat opérationnel courant 1 511 1 970 2 774 % CA 15,4% 23,7% 35,2% Résultat opérationnel 1 337 1 796 2 535 % CA 13,6% 21,6% 32,1% Résultat net 734 1 224 1 613 % CA 7,5% 14,7% 20,5%

(1) L’examen limité de l’information financière semestrielle a été finalisé et le rapport financier semestriel sera disponible sur le site internet de Xilam au plus tard le 30 septembre 2020

(2) hors crédit d’impôt audiovisuel

(3) incluant le Crédit d’impôt audiovisuel

Premier semestre 2020 commercialement solide en dépit des effets de la crise sanitaire

Comme déjà publié, le total chiffre d’affaires et autres produits du Groupe s’est établi à 9,8 M€ au 30 juin 2020 (+24% dont +5,6% en organique), en croissance malgré le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires des nouvelles productions (5,2 M€, +76% dont 42% en croissance organique) a bénéficié de la forte contribution des livraisons de productions non-propriétaires, notamment de Chip’n’Dale, et a enregistré un recul concomitant des subventions (546 K€ vs. 1 844 K€). Le catalogue (4 M€, +31% dont +16% en croissance organique) a profité des effets du confinement et d’une demande forte sur l’ensemble de ses titres.

Rentabilité opérationnelle reflétant la moindre contribution de la production non-propriétaire ainsi que la contribution temporairement négative de Cube Creative

Le mix-produit complètement circonstanciel sur le semestre en faveur des productions non-propriétaires est porté par la forte contribution de Chip‘n’Dale au chiffre d’affaires qui induit une comptabilisation à 100% des charges qui lui sont liées avec un impact plus élevé sur la rentabilité, par opposition aux productions propriétaires qui sont amorties sur plusieurs exercices. Sur le semestre, la livraison de productions propriétaires a en effet été relativement faible en raison de la crise sanitaire.

Comme anticipé, Cube Creative contribue négativement au résultat opérationnel de Xilam sur le semestre au cours d’un exercice de transition qui lui permettra de migrer d’un modèle de prestation non-propriétaire à faibles marges vers un modèle plus puissant de production propriétaire dont les premières livraisons significatives interviendront en 2021 (Pfffirates (TF1) et Tangranimo (France TV)). L’expertise de Xilam qui place la production propriétaire au cœur de son modèle est à cet effet un levier unique de transformation et de réussite.

Après prise en compte des charges opérationnelles, le résultat opérationnel courant de Xilam atteint 1,5 M€ au 30 juin 2020 (vs. 2,8 M€ au 30 juin 2019), son résultat opérationnel 1,3 M€ (vs. 2,5 M€) et son résultat net 734 K€ (vs. 1,6 M€).

A périmètre constant et hors Cube Creative, Xilam affiche un résultat opérationnel courant de 1,97 M€ et un résultat net de 1,22 M€.

Situation financière saine et solide

Xilam disposait d’une trésorerie disponible de 12,2 M€ au 30 juin 2020, particulièrement stable depuis le S1 2019, malgré les forts investissements en production intervenus depuis et le paiement d’une partie de l’acquisition de Cube Creative. Au 30 juin 2020, l’endettement net financier s’élevait à 7,6 M€ (vs. 7,2 M€ à fin juin 2019). Les fonds propres atteignaient 56,2 M€ au 30 juin 2020.

Faits marquants sur le semestre et post-clôture

Finalisation en janvier de l’acquisition de la majorité du capital de Cube Creative, spécialiste français de la production d’animation en images de synthèse ;

Annonce en septembre d’un accord de diffusion mondial avec Netflix sur Trico , nouvelle série slapstick sans dialogues entièrement tournée en images de synthèse, pour une livraison début 2022. Xilam conserve les droits mondiaux de distribution télévisuels et de merchandising ;

, nouvelle série slapstick sans dialogues entièrement tournée en images de synthèse, pour une livraison début 2022. Xilam conserve les droits mondiaux de distribution télévisuels et de merchandising ; Confirmation en juillet par le Président de la République de la transposition de la réforme SMA avec effet dès janvier 2021 ;

Nomination en janvier de Caterina Gonnelli, ancienne responsable des acquisitions et coproductions pour Disney Channels EMEA, au poste de Directrice éditoriale ;

Acquisition par DreamWorks Animation en janvier des droits exclusifs TV, Vidéo et VOD de Mr Magoo pour les Etats-Unis ;

Acquisition par Nickelodeon de deux nouvelles séries en juillet : signature d’un contrat global pour la série en image de synthèse Athleticus et contrat pour la série Mr Magoo au Royaume-Uni ;

et contrat pour la série au Royaume-Uni ; Reconnaissance grandissante de la marque Moka avec la création par la chaîne Gulli d’une nouvelle case de prime time le soir à 20H15 dédiée à la série, faisant suite au succès du programme. Gulli a d’ailleurs annoncé qu’ils avaient réalisé le meilleur mercredi de son histoire le 23 septembre 2020 dernier, Moka ayant apporté une contribution particulièrement spectaculaire avec près de 50% de part d’audience sur les 4-10 ans.

Objectifs et perspectives inchangés

Malgré quelques décalages de livraisons de 2020 sur 2021, Xilam confirme ses objectifs de revenus cumulés de 78 M€ sur les exercices 2020-21 et 110 M€ sur les exercices 2022-23. Ces objectifs s’entendent crédit d’impôt audiovisuel inclus et à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration de Cube Creative.

Xilam dispose en fin de premier semestre d’un carnet de commande record avec près de 250 demi-heures en cours de fabrication et une douzaine de nouveaux programmes en développement. Enfin, pour rappel, la production française, et singulièrement Xilam, devrait largement bénéficier de la transposition en France dès 2021 de la directive européenne sur les services des médias audiovisuels. Avec un chiffre d’affaires des services de VOD par abonnement qui devrait dépasser 3 milliards d’euros en 2025, ce segment sera un important commanditaire de nouveaux programmes, notamment en animation.

Point sur la crise sanitaire mondiale

Hormis quelques décalages sur livraisons dus au confinement, Xilam n'a pas identifié d'impact défavorable de la crise de la Covid-19 sur ses activités et maintient son dispositif de protection de ses collaborateurs.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2020 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

