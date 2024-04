Total chiffre d’affaires en hausse de 11% Résultat net à 4,9 M€, multiplié par près de quatre Free cash-flow de 12,6 M€, multiplié par deux Endettement financier net divisé par deux Des fondations solides pour l’avenir

Regulatory News:

Xilam Animation (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, revus par le conseil d’administration réuni le 3 avril 2024 sous la présidence de Marc du Pontavice.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « L’exercice 2023 témoigne de la capacité du groupe à anticiper et à s’adapter aux évolutions du marché, en ajustant sa vision stratégique autant que son modèle économique. Tout en confortant sa capacité à générer de la croissance rentable, et en créant des actifs à forte valeur à long terme, Xilam a également démontré que sa nouvelle stratégie mise en place depuis 2022 est aussi capable de générer des free cash-flow significatifs. En 2023 celui-ci atteint le montant record de 12,6 M€, permettant ainsi d’afficher, en fin d’exercice, une trésorerie nette de 3,8 M€. Nous montrons ainsi que dans un contexte de marché dégradé, nous savons pouvoir nous appuyer sur un modèle de business très solide, un bilan sain et surtout sur la créativité et l’expertise du studio, l’étendue de nos offres de contenu et la diversité de nos clients ».

Compte de résultat (‘000 euros) 31.12.2023 (1) 31.12.2022 % variation Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements 30 560 25 358 +21% Chiffre d’affaires catalogue 9 166 10 356 -11% Total chiffre d’affaires 39 726 35 714 +11% Subventions (2) 6 006 6 299 -5% Total chiffre d’affaires et subventions 45 732 42 013 +9% Autres produits opérationnels courants (dont CIA) 2 482 4 706 -47% Total produits d’exploitation 48 214 46 719 +3% Charges d’exploitation (43 109) (44 252) -3% Résultat opérationnel courant 5 105 2 467 +107% % CA et subventions 11,2% 5,9% Résultat opérationnel 4 923 2 221 +122% % CA et subventions 10,8% 5,3% Résultat financier (476) (1 559) ns Résultat net de l’ensemble consolidé 4 860 1 345 +261% % CA et subventions 10,6% 3,2%

(1) Données non auditées

(2) Hors crédit d’impôt audiovisuel (CIA)

La nouvelle stratégie de Xilam, implémentée dès 2022, est un succès

Anticipant sur le ralentissement du modèle de production propriétaire dans le segment kids, et sur les conséquences du contexte macroéconomique en termes de gestion de cash, le groupe a fait évoluer rapidement et avec succès son modèle économique en mettant en œuvre une stratégie de production plus équilibrée entre productions non-propriétaires (notamment via le segment ado-adultes) et productions propriétaires, de façon à générer un important flux de free cash-flow tout en continuant à enrichir son catalogue. Tant le chiffre d’affaires que le résultat de 2023 reflètent d’ores et déjà la pertinence de cette stratégie.

Croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires pour la septième année consécutive (hors année Covid) : 39,7 M€

Cette évolution résulte de la très forte progression de l’activité prestation et d’une très bonne tenue des ventes catalogue :

Le chiffre d’affaires nouvelles productions et développements s’élève à 30,6 M€, en hausse de +21%, dont +26% sur le seul périmètre Xilam, hors Cube. Il est largement tiré par l’évolution de l’activité prestations (productions non-propriétaires) qui progresse de 76%.

Les ventes catalogue affichent le deuxième record historique de l’histoire de Xilam. En léger recul par rapport à 2022, elles sont supérieures de 43% au niveau de 2021, confirmant ainsi la dynamique des franchises du groupe et l’atteinte d’un nouveau palier d’environ 10 M€.

Après prise en compte des subventions et des autres produits opérationnels courants, le total des produits d’exploitation ressort à 48,2 M€, en hausse de +3%

Un résultat opérationnel courant de 5,1 M€ de très bonne tenue dans ce contexte d’évolution stratégique

Le résultat opérationnel courant s’élève à 5,1 M€, soit une marge de 11,2% rapportée au chiffre d’affaires et subventions. Il fait plus que doubler par rapport au résultat opérationnel courant 2022, qui avait été fortement impacté par une dépréciation comptable du catalogue.

Cette rentabilité en 2023 reflète les orientations stratégiques du groupe et notamment : i) les investissements de structure pour préparer la croissance future, en particulier sur le segment porteur ado-adultes ii) l’importance de la part des prestations dans le chiffre d’affaires, qui ne permet pas de capitaliser la hausse des coûts fixes iii) la priorité donnée à la génération de cash et au désendettement.

Résultat net de + 4,9 M€, multiplié par près de quatre par rapport à 2022

En raison notamment du fort désendettement du groupe en 2023, les charges financières sont divisées par trois et représentent une charge de 0,5 M€ contre 1,5M€ en 2022.

L’impôt sur le résultat fait ressortir un produit de 0,8 M€.

Le résultat net est ainsi multiplié par près de 4 fois, et ressort à 4,9 M€ contre 1,3 M€ en 2022.

Xilam réussit à faire évoluer son modèle économique d’où il résulte une forte génération de free cash-flow (12,6M€)

En 2023, le groupe a ainsi généré un free cash-flow de 12,6 M€ multiplié par 2 par rapport à 2022. Cette forte amélioration résulte en grande partie :

D’un flux net de trésorerie généré par l’activité stable à 31,7 M€.

D’une diminution de 21% des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles à 19,7 M€ (contre 25,1 M€ en 2022), du fait, notamment de la moindre part des productions propriétaires.

Xilam renforce la solidité de son bilan grâce à la division par deux de l’endettement financier net

Après prise en compte des remboursements de dettes de loyers et des intérêts payés, la génération nette de trésorerie s’élève à 8,6 M€, conduisant à la forte réduction de l’endettement financier net au 31 décembre 2023 à 7,3 M€, contre 15,9 M€ à fin décembre 2022.

(En milliers d’euros) 31.12.2023(1) 31.12.2022 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 8 139 13 255 Dette financière corporate (2) (4 377) (15 738) Trésorerie nette 3 762 (2 483) Dette financière auto-liquidative (11 053) (13 405) Endettement financier net (7 291) (15 888)

(1) Données non auditées

(2) Dette financière non auto-liquidative

Cet endettement financier net se répartit entre :

Une trésorerie nette, hors financement auto liquidatif, de 3,8 M€ en amélioration de 6,2 M€ depuis fin 2022, après prise en compte d’un endettement financier corporate de 4,4 M€ contre 15,7M€ en 2022. Le groupe a en particulier remboursé en 2023 son EuroPP de 15 M€.

Une dette financière auto-liquidative de 11,0 M€ (contre 13,4 M€), en réduction de 2,4 M€ compte tenu du paiement de créances des grandes plateformes internationales.

Le groupe a procédé par ailleurs, en janvier 2024, à une augmentation de capital de 3,7 M€, venant ainsi renforcer ses fonds propres et augmenter d’autant ses liquidités.

Au 31 décembre 2023, les fonds propres totaux s’élèvent à 74,1 M€ (contre 69,5 M€ fin 2022). Pro-forma de l’augmentation de capital les fonds propres s’élèveraient à 77,8 M€ à fin 2023.

Responsabilité sociale et environnementale : un premier bilan carbone très encourageant

Fondé sur des valeurs d'excellence, d'innovation, de diversité et d'inclusion depuis sa création, le groupe Xilam s'est résolument engagé en 2023 à intégrer la transition énergétique au cœur de ses activités et à renforcer, formaliser et communiquer ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).

Au cours de l’année 2023, le groupe a notamment publié son premier Bilan Carbone (cf. communiqué de presse du 31.01.2024), d’où il ressort que la consommation carbone par employé (ETP) est de 3,9 T de CO2, soit la moitié de celle observée dans le secteur des médias. Fort de ce premier constat, l’entreprise a adopté en 2023 de nouvelles pratiques qui marquent une étape significative vers une gestion plus éco-responsable de ses activités. Ainsi, dans le cadre de sa stratégie de développement durable structurée et formalisée, le groupe a initié une politique d'achat responsable, investi dans des technologies plus respectueuses de l'environnement, amélioré ses processus de production, réduit et optimisé son volume de données et de stockage, prolongé la durée de vie de son matériel et mis en place des initiatives de sensibilisation au sein de ses équipes. L’ensemble de ces mesures sera détaillé dans le Rapport Annuel Financier 2023.

Agilité et fondations solides, pour déployer une stratégie basée sur les atouts puissants de Xilam

Depuis l’annonce de la contraction des investissements observée au cours du second semestre 2023 sur le segment enfants de la part des grandes plateformes de streaming, Xilam a adapté très rapidement à la fois sa structure de coûts et sa stratégie.

Le plan d’économies d’ores et déjà mis en œuvre est destiné à préserver les ressources financières du groupe tout en conservant, voire en renforçant, le cœur du savoir-faire de l’entreprise, en plein accord avec le CSE de l’entreprise.

Pour reconstituer rapidement son carnet de commandes, Xilam a commencé avec succès à déployer sa stratégie sur trois axes :

(1) Renforcer le lien de Xilam avec les grandes chaînes européennes, qui demeurent au cœur des enjeux de contenus d’animation pour enfants

(2) Poursuivre la conquête du segment ado-adultes

(3) Lancer la production de formats long métrage qui lui a valu tant de succès il y a quelques années avec le film J’ai perdu mon corps.

Xilam a déjà bien avancé sur l’exécution de cette stratégie et fera un certain nombre d’annonces dans ce sens d’ici la fin du premier semestre.

Malgré un chiffre d’affaires 2024 prévu en forte baisse, le groupe maintient sa prévision d’un résultat opérationnel courant proche de l’équilibre.

Xilam est une marque forte et reconnue dans le monde entier. Son savoir-faire unique est porté par une vision stratégique et une capacité d’adaptation qui la place au cœur de l’industrie mondiale de l’animation, avec l’ambition d’un retour rapide à la croissance rentable.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier 2023 : 29 avril 2024 (après bourse)

Assemblée Générale mixte annuelle : 6 juin 2024

Publication du chiffre d’affaires semestriel 2024 : 18 juillet 2024 (après bourse)

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Trico …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 800 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie environ 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris et Angoulême en France et Hô-Chi-Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2022 par une étude du CNC.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://xilam.com/

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240404327987/fr/