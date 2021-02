Xilam : annonce son chiffre d'affaires 2020

Solide performance du catalogue

Confirmation des synergies et du fort potentiel de croissance de Cube Creative

Excellente dynamique des signatures et des productions en cours

Activité conforme aux anticipations : réitération de la guidance 2020/21

Regulatory News:

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020, arrêté au 31 décembre 2020.

(‘000 euros) 31.12.2020 (1)

Consolidé 31.12.2020 (1)

Périmètre constant

(hors Cube Creative) 31.12.2019 Chiffre d’affaires nouvelles productions et développements 10 515 8 893 15 523 Autres produits et subventions 2 712 2 470 7 722 Total produits nouvelles productions et développements 13 227 11 363 23 245 Revenus catalogue 8 633 7 361 6 752 Autre chiffre d’affaires 33 32 64 Total chiffre d'affaires et subventions 21 894 18 755 30 061 Autres subventions et produits opérationnels courants (dont CIA) (2) 2 722 2 447 3 410 Total des produits d’exploitation 24 616 21 203 33 471

(1) données non auditées

(2) ce montant s’entend avec une estimation du Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA)

L’activité de Xilam Animation est conforme aux attentes de la société sur l’exercice 2020 et lui permet de confirmer sa guidance de chiffre d’affaires cumulé de 78 M€ pour les exercices 2020 et 2021. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, Xilam a maintenu une forte activité de développement et de production et a poursuivi sa conquête des plateformes de streaming.

Le chiffre d’affaires et autres produits s’est établi à 21,9 M€ en consolidé et 18,8 M€ hors contribution de Cube Creative (vs. 30,1 M€ au 31 décembre 2019). Après prise en compte principalement des autres produits opérationnels courants, dont le Crédit d’Impôt Audiovisuel, le total des produits d’exploitation de Xilam s’élève à 24,6 M€ en consolidé et 21,2 M€ hors intégration de Cube Creative (vs. 33,5 M€ au 31 décembre 2019).

Au total, l’international représente 63% du total des ventes et les ventes aux plateformes de streaming représentent plus de 46% du total des ventes.

Chiffre d’affaires nouvelles productions : en dépit d’une excellente dynamique de production (plus de 250 demi-heures en cours de production), les effets de cut-off et les décalages de livraisons consécutifs au contexte sanitaire ont impacté le chiffre d’affaires qui s’établit à 10,5 M€ et 8,9 M€ hors Cube Creative (vs. 15,5 M€ au 31 décembre 2019).

Conformément à la guidance 2020/21, ces décalages seront cependant très largement compensés sur le premier semestre 2021.

Au cours du deuxième semestre 2020, les principales livraisons ont porté sur trois programmes propriétaires : Les Contes de Lupin et les premiers épisodes des deux nouvelles marques de la franchise Oggy et les Cafards : Oggy Oggy et Oggy Next Gen, qui seront toutes les deux exposées dans le monde entier grâce au label Netflix Original. Ont également été livrés deux programmes non-propriétaires : Chip&Dale chez Xilam, pour le compte de Disney+, et Mush-Mush chez Cube.

Les autres produits et subventions s’élèvent à 2,7 M€ en consolidé et 2,5 M€ hors Cube Creative (vs. 7,7 M€). Ce faible niveau de subvention s’explique par une part importante de programmes non propriétaires dans les livraisons de l’année. Avec le volume important de livraison de programmes propriétaires attendus en 2021, la société anticipe un fort rebond des subventions.

Revenus catalogue : la demande toujours plus forte de programmes de qualité a porté la croissance des revenus du catalogue à 8,6 M€, 7,4 M€ hors Cube Creative (vs. 6,8 M€ au 31 décembre 2019). Les revenus issus du catalogue ont bénéficié en outre du renouvellement des droits d’Oggy et Zig et Sharko, initialement prévu en 2019 et enregistré en 2020 ; mais aussi de l’excellente tenue des programmes propriétaires de Cube Creative, notamment de Chicky et Athleticus ainsi que des quatre saisons de la série Kaeloo.

Cette performance du catalogue est d’autant plus significative qu’elle intervient alors que les revenus publicitaires sur les plateformes AVOD (notamment Youtube) ont fortement diminué (-34%) en raison du contexte sanitaire et de certains changements de règlementation. Cette activité a cependant déjà commencé à reprendre de la vigueur au deuxième semestre et devrait retrouver le chemin de la croissance du fait de la diversification de l’offre de Xilam sur les autres plateformes AVOD, ce segment étant en pleine croissance, notamment sur le marché américain.

Cube Créative, une intégration réussie

Cube Créative, société de production d’animation en image de synthèse, poursuit sa montée en puissance avec un important volume en production, également caractérisé par des décalages de livraison. La pertinence stratégique de cette acquisition est de nouveau confirmée en raison des synergies sur les volets technologiques, éditoriaux et commerciaux.

Les productions propriétaires de Cube Creative rencontrent un succès toujours plus retentissant : De Gaulle à la Plage a battu tous les records d’audience d’Arte sur sa case horaire et Chicky est devenu le troisième programme le plus performant du groupe Xilam sur Youtube. Ce momentum autour de Cube Creative devrait s’amplifier en 2021/22 avec la livraison attendue de deux séries long format (Pfffirates sur TF1 et Tangranimo sur France TV) ainsi que le développement de plusieurs séries nouvelles.

Xilam qui avait acquis 50,1% du capital de Cube Creative en janvier 2020 annonce avoir porté sa participation à hauteur de 67%.

Objectifs et perspectives

Déjà leader en Europe sur la collaboration avec les plateformes de streaming dans le domaine de l’animation, Xilam va disposer d’un nouveau levier de croissance avec la transposition en cours de la directive européenne SMA en droit français. Celle-ci obligera en effet dès 2021 les plateformes de streaming à financer la création originale française à hauteur de 20% de leur chiffre d’affaires réalisé en France. Compte tenu d’un chiffre d’affaires des plateformes de streaming attendu autour de 3 milliards d’euros à l’horizon 2025, c’est près de 600 millions d’euros qui devraient annuellement irriguer la production française. Cette évolution réglementaire place donc les producteurs indépendants français, et particulièrement les producteurs d’animation, dans une position très favorable.

Xilam poursuit par ailleurs sa collaboration avec les grands diffuseurs traditionnels. L’année 2020 aura en effet été marquée par la signature de plusieurs contrats avec les grandes chaînes européennes et notamment Super RTL en Allemagne (Trico et Oggy Oggy), Discovery en Italie (l’ensemble de la franchise Oggy), ITV en Angleterre (Mr Magoo), Gulli/M6 (Zig et Sharko, Oggy et les Cafards, Oggy Next Gen) et France Télévisions (Oggy Oggy).

L’année 2020 marque aussi l’ouverture des grandes plateformes du marché chinois aux programmes de Xilam avec notamment la signature d’une coproduction avec Youku-Alibaba (Les contes de Lupin).

La dynamique de signatures tant avec les plateformes qu’avec les diffuseurs traditionnels ainsi que la succession de nouvelles positives sur l’ensemble des fronts, confortent le groupe dans son objectif de revenus cumulés de 78 M€ sur les exercices 2020-2021 et 110 M€ sur les exercices 2022-2023. Les revenus du premier semestre 2021 sont d’ailleurs attendus à un niveau record.

Marc du Pontavice, président de Xilam, dit : “ Malgré le contexte sanitaire et les effets de cut-off qui ont pesé sur les livraisons de l’exercice, la dynamique de production de Xilam n’a jamais été aussi forte. Cette croissance très soutenue vient à la fois de l’excellence des programmes crées par le groupe qui suscite une forte confiance de la part des grands diffuseurs. Mais aussi de la variété des programmes proposés tant sur les genres, les techniques et les cibles. Nous préparons une année 2021 qui établira de nombreux records pour le groupe. Xilam continue ainsi de grandir avec ses talents, les anciens comme les nouveaux, qui lui sont d’une remarquable fidélité ”.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210218005817/fr/