Xilam : de nouveaux partenaires diffuseurs, le titre avance

Xilam Animation retrouve une pente ascendante à la Bourse de Paris ce lundi après avoir annoncé de nouveaux contrats de diffusion pour ses séries de comédie 'Zig & Sharko' et 'Karaté Mouton'.



Initialement commandée par le diffuseur français Gulli, la série 'Zig & Sharko' a été la franchise la plus vendue du studio en 2023, avec des renouvellements de droits signés avec les partenaires historiques Netflix, Warner Bros Discovery et Viacom sur plusieurs marchés.



La nouvelle saison 4 de la série a de son côté été vendue en Italie, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Slovaquie, en Grèce et en Afrique.



Xilam indique avoir également attiré de nouveaux partenaires pour sa série 'Karate Mouton', notamment en Chine, en République tchèque et aux Emirats arabes unis.



Avec 114 heures disponibles et sept titres de séries, Xilam est le premier fournisseur européen de contenu d'animation jeunesse sur Netflix. Le studio a ainsi placé deux titres dans le top 15 des séries d'animation originales Netflix, ce qui fait de lui le seul producteur non américain de ce top 15.



Le titre - qui avait chuté de 88% en Bourse l'an dernier sur fond d'avertissements sur résultats et d'appel au marché - reprenait plus de 2% lundi matin après ces annonces.



