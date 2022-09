Xilam : des perspectives 'solides' après un semestre 'record'

Le studio d'animation français Xilam a fait état vendredi d'une forte progression de son résultat opérationnel au premier semestre et dévoilé des objectifs et perspectives 'solides'.



La société indépendante de production indique que son résultat opérationnel courant a atteint un plus haut niveau historique, à 4,8 millions d'euros sur le premier semestre, soit une hausse de 19% en rythme annuel.



Le total de ses produits d'exploitation s'est établi à 19,2 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en progression de 31% par rapport au premier semestre 2021.



Xilam - qui dit bénéficier d'un niveau 'record' de séries en cours de production - indique que ce carnet de commandes très rempli devrait lui permettre de générer un niveau de croissance 'très soutenu' au second semestre.



Le groupe prévoit de lancer au moins 10 nouvelles productions au cours de l'exercice 2022 dont, pour la première fois, plusieurs séries pour adultes.



Cotée sur Euronext Paris, l'action progressait de 1,5% après cette publication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.