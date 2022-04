Xilam : salué pour des bénéfices annuels en forte hausse

Xilam gagne 5% au lendemain de l'annonce, au titre de 2021, d'un résultat net multiplié par 2,4 à 6,84 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant doublé à 8,67 millions, grâce à la forte hausse du chiffre d'affaires et à une bonne maitrise des coûts fixes.



Pour la première fois, le total des produits d'exploitation du producteur et distributeur de programmes d'animation a dépassé les 40 millions d'euros, pour atteindre 40,2 millions, en rebond de 63% par rapport à 2020.



'Dans un environnement en très forte croissance, porté par les investissements record des plateformes numériques', Xilam confirme sa guidance de revenus cumulés pour le cycle 2022-2023 à 110 millions d'euros.



