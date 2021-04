Xilinx : Mavenir et Xilinx collaborent pour commercialiser un portefeuille de MIMO massif Open RAN

Mavenir, unique fournisseur de logiciels réseau de bout en bout et cloud natifs, leader dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communication (FSC), et Xilinx, Inc. (NASDAQ : XLNX), leader en informatique adaptative, ont annoncé aujourd'hui qu'elles collaboraient afin de commercialiser un portefeuille de MIMO massif (mMIMO) unifié 4G/5G O-RAN, pour permettre les déploiements Open RAN. La disponibilité de la première solution conjointe mMIMO 64TRX est prévue pour le T4 2021.

En collaborant, les deux sociétés ont achevé avec succès l'intégration de bout en bout d'une solution mMIMO de première génération recourant aux principes Open RAN. Effectuée dans le laboratoire de Mavenir situé à Bangalore, en Inde, l'intégration a couvert plusieurs scénarios de développement, et a été évaluée par six FSC comptant tous parmi les principaux opérateurs mondiaux. Mavenir a délivré le support virtualisé RAN (vRAN) pour le mMIMO, incluant réseau central, CU et DU, tandis que Xilinx a fourni l'unité radio O-RAN de catégorie B.

« Cette intégration valide une solution efficace de MIMO massif Open RAN, pour atteindre une diversification de la chaîne logistique des télécommunications », a déclaré Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « C'est une étape importante dans la délivrance d'interfaces ouvertes et interopérables permettant le déploiement du mMIMO dans des zones métropolitaines à haute densité et à trafic mobile élevé. »

« Nous avons été des partisans précoces de la technologie Open RAN aux côtés de Mavenir, et avons activement conduit le développement de normes dans le secteur, grâce à de nombreux essais de terrain à travers le monde », a déclaré Liam Madden, vice-président exécutif et directeur général de la division Wired and Wireless Group de Xilinx. « En investissant dans notre technologie de radio sans fil de pointe et dans notre R&D autour du MIMO massif, nous sommes heureux de promouvoir, en collaboration avec Mavenir, notre expertise collective en matière de technologies et de systèmes radio, ce qui permettra d'accélérer le déploiement de solutions radio MIMO massif 5G O-RAN de premier plan sur le marché. »

Fortes de leur passé de leadership à succès dans différents déploiements 4G et 5G à travers le monde, les deux sociétés développent conjointement la prochaine génération de produits mMIMO, qui offrira au monde les premiers produits mMIMO 64TRX conformes O-RAN, supportant une bande passante instantanée de jusqu'à 400 MHz dans un format compact. Les logiciels vRAN de Mavenir supportent le MIMO multi-utilisateurs jusqu'à 16 couches, les algorithmes récepteurs avancés, ainsi que le filtrage spatial digital complet, le tout fonctionnant sur la plateforme cloud native ouverte et flexible de Mavenir, ainsi que sur d'autres plateformes cloud.

Ces produits exploiteront la plateforme technologique de Xilinx, notamment les technologies RFSoC DFE et Versal AI pour un filtrage spatial avancé, délivrant ainsi une solution mMIMO matérielle et logicielle pleinement intégrée, conforme O-RAN.

« L'Open RAN 5G est en plein essor sur le marché, ABI Research prévoyant des dépenses de fournisseurs de réseau qui pourraient atteindre 10 milliards USD d'ici 2026-2027, puis surpasser le RAN traditionnel en atteignant 30 milliards USD d'ici 2030 », a déclaré Dimitris Mavrakis, directeur principal de recherche 5G chez ABI Research. « À mesure que Mavenir et Xilinx continueront de travailler ensemble pour accélérer l'adoption du MIMO massif basé sur O-RAN, leurs solutions interviendront au moment idéal pour servir ce marché à forte croissance, en offrant la haute efficacité spectrale, la performance, la consommation efficiente, et les coûts que requiert la demande croissante pour la 5G. »

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de Xilinx :

Xilinx, Inc. développe des plateformes de traitement hautement flexibles et adaptatives, qui permettent une innovation rapide autour de multiples technologies - qu'il s'agisse du cloud, du edge, ou du point d'extrémité. Xilinx est l'inventeur de FPGA et d'Adaptive SoCs (y compris de notre Plateforme adaptative d'accélération des calculs, ACAP), conçus pour délivrer les technologies informatiques les plus dynamiques du secteur. Nous collaborons avec nos clients pour créer les solutions évolutives, différenciées et intelligentes qui créeront le monde adaptable, intelligent et connecté de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xilinx.com.

