Xilinx : report de la finalisation de l'acquisition par AMD

Données financières USD EUR CA 2022 3 708 M - 3 272 M Résultat net 2022 912 M - 805 M Tréso. nette 2022 2 387 M - 2 107 M PER 2022 58,9x Rendement 2022 0,33% Capitalisation 53 019 M 53 019 M 46 793 M VE / CA 2022 13,7x VE / CA 2023 12,2x Nbr Employés 4 890 Flottant 99,8% Graphique XILINX, INC. Tendances analyse technique XILINX, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 213,89 $ Objectif de cours Moyen 190,87 $ Ecart / Objectif Moyen -10,8% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Victor Peng President, Chief Executive Officer & Director Brice A. Hill Chief Financial Officer & Executive Vice President Dennis Lynn Segers Chairman Ivo Bolsens Chief Technology Officer & Senior Vice President Hasmukh Ranjan Chief Information Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) XILINX, INC. 50.87% 53 019 NVIDIA CORPORATION 126.63% 739 650 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 16.04% 574 943 BROADCOM INC. 51.90% 274 594 INTEL CORPORATION 3.85% 210 427 QUALCOMM, INC. 19.95% 204 658