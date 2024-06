Xingyuan Environment Technology Co. est une société basée en Chine, anciennement Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co. est une société principalement engagée dans le secteur de la construction de l'environnement écologique. La société est principalement engagée dans le secteur de la construction et de la conception de paysages. La société est également active dans le domaine du traitement des eaux usées municipales et industrielles, du dragage et du traitement des réservoirs des rivières et des lacs, de la vente d'équipements de protection de l'environnement, de l'ingénierie de la protection de l'environnement et de la surveillance de la qualité de l'eau.

Secteur Machines et équipements industriels