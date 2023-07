Xinjiang Communications Construction Group Co. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la construction, à la conception et aux essais d'infrastructures, telles que les routes, les ponts, les tunnels et les projets d'ingénierie municipale. La société est également engagée dans le commerce des principaux matériaux utilisés pour la construction de routes et de ponts. La société exerce ses activités sur les marchés intérieurs et étrangers, avec pour principal marché la région autonome ouïgoure du Xinjiang.

Secteur Construction et ingénierie