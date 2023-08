Xinjiang Western Animal Husbandry Co., Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production, l'acquisition et la vente de lait frais. Les principales activités de la société comprennent la production, l'acquisition et la vente de lait frais, la transformation et la vente de produits laitiers, la reproduction et la vente de stocks de reproduction, la production et la vente de produits d'élevage, la transformation et la vente d'aliments pour animaux, la transformation et la vente d'aliments carnés, la distribution et l'entreposage de bœuf et de mouton, la fabrication de machines d'élevage, la consultation de technologies d'élevage, ainsi que la vente d'herbe.

Secteur Transformation des aliments