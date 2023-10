Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. annonce des changements au sein de son conseil d'administration annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités

Le conseil d'administration de Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. a annoncé qu'à la suite du changement de mandat de la sixième session à la septième session du conseil le 14 octobre 2023, M. Guo Quan a été réélu et nommé président et M. Zhou Chuanyou a été réélu et nommé vice-président de la septième session du conseil d'administration de la société, tous deux pour un mandat de trois ans.

M. Zhou Chuanyou a été réélu et nommé vice-président de la septième session du conseil d'administration de la société, tous deux pour un mandat de trois ans allant du 14 octobre 2023 au 13 octobre 2026. Guo Quan, Zhou Chuanyou, Qi Xinhui, Wang Lijian et Wang Qingming, M. Guo Quan étant le président du Comité stratégique et de développement durable (ESG). À compter du 14 octobre 2023, les membres du comité de nomination sont M. Guo Quan, M. Hu Benyuan et M. Lee Tao Wai, M. Guo Quan étant le président du comité de nomination. À compter du 14 octobre 2023, les membres du comité de rémunération et d'examen sont M. Hu Benyuan, M. Guo Quan, M. Zhou Chuanyou, M. Wang Qingming et M. Lee Tao Wai, M. Hu Benyuan étant le président du comité de rémunération et d'examen. À compter du 14 octobre 2023, les membres du comité d'audit sont M. Hu Benyuan, M. Hu Chengye et M. Lee Tao Wai, M. Hu Benyuan étant le président du comité d'audit. Le conseil d'administration a annoncé que M. Lam Cheuk Fai et M. Li Zhenzhen ("M. Li") ont pris leur retraite en tant que secrétaires conjoints de la société avec effet au 14 octobre 2023. Le conseil d'administration a annoncé que M. Lam Siu Wing a été nommé secrétaire général de la société avec effet au 14 octobre 2023. Le profil de M. Lam Siu Wing est le suivant : M. Lam Siu Wing, âgé de 63 ans, possède une vaste expérience de la comptabilité et du conseil aux entreprises. De 2004 à 2020, M. Lam a été associé de PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP et de PricewaterhouseCoopers à Hong Kong (collectivement "PricewaterhouseCoopers"). Il est (i) administrateur indépendant non exécutif de Greatpower Nickel And Cobalt Materials Co., Ltd. depuis juin 2022, (ii) administrateur indépendant non exécutif de Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd, dont les actions sont cotées en bourse (code boursier : 1349), depuis mai 2023, et (iii) administrateur indépendant non exécutif de Suzhou Basecare Medical Corporation Limited, dont les actions sont cotées en bourse (code boursier : 2170), depuis juillet 2023. M. Lam est diplômé de l'université Macquarie, en Australie, où il a obtenu une licence en économie, avec une spécialisation en comptabilité, en mars 1985. En octobre 1989, il a obtenu un master en commerce, option finance, à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il est membre du Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) et du Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ, anciennement connu sous le nom d'Institute of Chartered Accountants of Australia (ICAA)). Le conseil d'administration annonce qu'à la suite du départ à la retraite de M. Lam Cheuk Fai en tant que secrétaire général adjoint de la société à compter du 14 octobre 2023, M. Lam Cheuk Fai a cessé d'être et M. Lam Siu Wing a été nommé représentant autorisé de la société à compter du 14 octobre 2023. Le Conseil d'administration annonce que, conformément à la résolution adoptée lors de la première réunion de la septième session du comité de surveillance de la Société (le "comité de surveillance") tenue le 13 octobre 2023, Mme Yao Wenying a été nommée présidente du comité de surveillance avec effet du 14 octobre 2023 au 13 octobre 2026.