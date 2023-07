Xinyi Glass Holdings Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de verre. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - verre flotté (63,4%) : verre plat clair ou teinté de diverses épaisseurs et à usages multiples ; - verre automobile (24,7%) : verre thermo réfléchissant, verre HUD, pare-brise feuilleté, verre trempé, verre chauffant, etc. ; - verre architectural (11,9%) : verre à faible émissivité, verre à revêtement, verre isolant, verre feuilleté, verre fritté en céramique, etc. A fin 2020, le groupe dispose de 11 sites de production implantés en Chine (10) et en Malaisie. La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (73,2%), Amérique du Nord (10,6%), Europe (3,2%) et autres (13%).

Secteur Fournitures de construction et installation