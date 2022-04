Xior Student Housing : Communication intermédiaire du Conseil d'administration | Premier trimestre 2022 – clôturé le 31 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communication intermédiaire du Conseil d'administration Premier trimestre 2022 - clôturé le 31 mars 2022 Résultats conformes aux attentes La location pour l'année académique prochaine a commencé fortement Un pipeline engagé sur la bonne voie et couvert contre la hausse des prix de la construction Nouvelle rush pour chambres d'étudiants dans tous les pays  Tout comme l'année dernière, il y a une recherche énorme des chambres dans les quatre pays où Xior est active. Début mars, les équipes de location ont à nouveau reçu beaucoup de demandes plus tôt que d'habitude et plusieurs villes ont même déjà été entièrement louées.

 Tout comme l'année dernière, la saison locative a débuté nettement plus tôt et des taux de rétention plus élevés (jusqu'à 80%) ont été observés. Dans les pays où la saison locative n'a pas encore commencé officiellement, les demandes sont déjà nombreuses, ce qui donne lieu à des listes d'attente.  Les augmentations de loyer appliquées n'ont aucun effet sur la demande croissante de chambres d'étudiants. Future proof Xior : un pipeline bien rempli et une poursuite de la professionnalisation  Xior dispose d'un pipeline étendu avec un total d'environ 7.000 unités réparties dans les quatre pays où Xior est déjà actif et un premier projet de développement en Pologne.  Ce pipeline est sur la bonne voie : grâce aux accords à prix fixe et à la majorité des projets développés via des accords clés en main, Xior ne subit pas, pour le moment, l'impact négatif de la hausse des prix de la construction.  Outre la croissance de son portefeuille, Xior continue également à se développer et à se professionnaliser en interne : o Nouvelle stratégie de human capital soutenue par l'expansion de l'équipe HC o Renforcement du personnel à plus de 200 collaborateurs avec une redéfinition de l'organisation interne o Accent mis sur le compliance et les risques : création d'un comité « Ethics & ESG » développement de l'audit interne et des politiques, etc.



Chiffres clés T1 2022 conforme aux attentes  Résultat EPRA1 - part du groupe de 0,37 EUR/action - (0,47 EUR après correction IFRIC 21)

 Résultat EPRA - part du groupe de 10.171 KEUR, soit une hausse de 41 % par rapport au T1 2021 - (13.029 KEUR après correction IFRIC 21)

 Le résultat locatif net atteint les 24.817 KEUR, soit une hausse de 41 % par rapport au T1 2021

 EPRA NAV/action de 39,54 EUR contre 38,63 EUR au 31/12/2021

 EPRA NTA/action de 38,8 EUR contre 37,92 EUR au 31/12/2021

 Taux d'endettement de 49,10 % par rapport à 47,58 % au 31/12/2021

 Taux d'occupation T1 2022 : 98,03 % contre 98 % sur l'année complète 2021

 Le portefeuille immobilier passe à 2.012 MEUR, avec 13.992 unités locatives pour étudiants. Si l'ensemble du pipeline engagé est réalisé, le portefeuille passera à environ 2.800 MEUR, avec plus de 21.000 unités locatives pour étudiants

 Confirmation des prévisions de résultats : EPS de 2,00 EUR pour 2022 (+11%) et de 2,20 EUR pour 2023 (+10%)

I. CHIFFRES CLÉS 1 Les Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) sont des indicateurs utilisés par Xior Student Housing SA afin de mesurer et suivre ses performances d'exploitation. La European Securities and Markets Authority (ESMA) a promulgué des directives, en vigueur depuis le 3 juillet 2016, relatives à l'utilisation et à l'explication des indicateurs alternatifs de performance. Les notions que Xior considère comme APM figurent au chapitre 10.8 du Rapport financier annuel 2021. Tel que l'exige la directive ESMA, les IAP sont marquéset assortis d'une définition, d'un objectif et d'une réconciliation (voir IX et X du présent Communiqué de presse). 2 La Juste Valeur ou « Fair value » des immeubles de placement est la valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant, après déduction des coûts de transaction (cf. Communiqué de presse BE-REIT Association du 10 novembre 2016). La Juste Valeur correspond à la valeur comptable selon les normes IFRS. 3 Calculé selon l'A.R. du 13 juillet 2014 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés Immobilières Réglementées.

4 Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions.

5 Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions.

6 Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions.

7 Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions.

Compte de résultats consolidé en KEUR 31/03/2022 31/03/2021 Résultat locatif net 24.817 17.627 Résultat immobilier 23.261 12.525 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 14.424 10.729 Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers) -3.316 -2. 812 Résultat EPRA1 part du groupe 10.171 7.199 Résultat EPRA- part du groupe après correction IFRIC 21 13.029 9.339 Résultat sur le portefeuille (IAS 40) 15.293 1.560 Revalorisation des instruments financiers (couvertures de taux d'intérêt non effectives) 25.904 5.569 Participation au résultat des joint-ventures 118 40 Impôts différés -2.330 -417 Résultat net (IFRS) 49.502 14.126 Nombre d'unités locatives pour étudiants 13.992 11.087 Bilan consolidé en KEUR 31/03/2022 31/12/2021 Fonds propres 1.053.302 1.003.852 Fonds propres - part du groupe 1.033.177 984.436 Juste valeur des immeubles de placement2 2.012.106 1.967.056 Taux d'endettement (Loi relative aux SIR)3 49,10 % 47,58 %

Chiffres clés par action en EUR 31/03/2022 31/03/2021 Nombre d'actions 27.781.301 25.255.729 Nombre moyen pondéré d'actions 27.781.301 22.110.327 Résultat EPRA4 par action 0,38 0,33 Résultat EPRA5 par action- part du groupe 0,37 0,33 Résultat EPRA6 par actionaprès correction IFRIC 21 0,48 0,43 Résultat EPRA7 par actionaprès correction IFRIC 21 - part du groupe 0,47 0,42 Résultat sur le portefeuille (IAS 40) 0,55 0,07

II. RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Les informations financières relatives à la période prenant fin le 31 mars 2022 sont rédigées conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS). Les chiffres publiés concernent les chiffres consolidés ; conformément à la législation en la matière, les participations et les filiales sont consolidées. 1. Résultat locatif net Pendant le premier trimestre de 2022, Xior a réalisé un résultat locatif net de 24.817 KEUR par rapport à 17.627 KEUR au premier trimestre de 2021, soit une hausse de 41 %. Ce résultat locatif net augmentera encore au cours des prochains trimestres, moyennant certaines acquisitions qui ne généreront des revenus locatifs qu'au cours de 2022. Il s'agit principalement des immeubles suivants : - Collblanc Barcelona : la propriété acquise en février 2022 et génèrera des revenus locatifs à partir de l'été ;

- Mélot Namur : la propriété sera acquis au T3 2022 et générera des revenus locatifs à partir de la nouvelle année académique ;

- Voskenslaan 196, Gand : le propriété sera achevé en été et générera des revenus locatifs à partir de la nouvelle année académique

- Marivaux Bruxelles : la propriété sera acquis pendant l'été et générera des revenus locatifs à partir de la nouvelle année académique ; Au 31 mars 2022, Xior a pu calculer like for like pour 60 % des revenus locatifs. Pour ces revenus locatifs, l'entreprise a réalisé une croissance de 2,56 % par rapport au 31 mars 2021. Le taux d'occupation moyen du portefeuille immobilier s'élevait à 98,03 % au cours du premier trimestre 2022. 2. Résultat EPRA Le résultat EPRA(hors résultat de portefeuille, hors impôts différés relatifs aux corrections IAS 40 et hors impact de la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s'élève à 10.517 KEUR contre 7.375 KEUR au T1 2021. Le résultat EPRA- part du groupe s'élève à 10.171 KEUR. Le résultat EPRAaprès correction pour IFRIC 21 s'élève à 13.375 KEUR au 31 mars 2022 contre 9.515 KEUR au T1 2021. Après correction IFRIC 21, le résultat EPRA- part du groupe s'élève à 13.029 KEUR. Le résultat EPRApar action9 s'élève à 0,38 EUR, le résultat EPRApar action - part du groupe s'élève à 0,37 EUR. Après correction IFRIC 21, celui-ci s'élève à 0,48 EUR par action. Le résultat EPRAaprès correction IFRIC 21 - part du groupe s'élève à 0,47 EUR. 8 Sur la base du nombre d'actions. 9Le calcul du résultat EPRA par action se base sur le nombre moyen pondéré d'actions au 31 mars 2022, à savoir 27.781.301.

Revalorisation des instruments de couverture 0,93 0,25 Résultat net par action (IFRS)8 1,78 0,64 Prix de clôture de l'action 50,60 45,50 Valeur d'actif net par action (IFRS) (avant dividende) - part du groupe 37,19 33,56

À la suite de l'application de la règle comptable « IFRIC 21 Taxes » (introduite depuis l'exercice 2015), une provision a été intégrée dans les chiffres au 31 mars 2022 pour toute l'année 2022 concernant le précompte immobilier, les taxes néerlandaises sur l'immobilier, les taxes sur les secondes résidences et ce qu'on appelle la « taxe abonnement ». Puisque ces coûts ne sont pas répartis sur les différents trimestres mais sont intégralement repris dans le premier trimestre, cette opération a un impact négatif plus important sur le résultat du premier trimestre 2022. Ce traitement comptable est aplani sur l'exercice complet. Si ces coûts étaient repris et répartis dans le résultat, où un quart des coûts serait repris dans chaque trimestre, le résultat au 31 mars 2022 augmenterait à concurrence de 2.859 KEUR. Dans cette hypothèse, le résultat EPRA- part du groupe s'élèverait à 13.029 KEUR. 3. Résultat net Le résultat net au 31 mars 2022 s'élève à 49.502 KEUR contre 14.126 KEUR au 31 mars 2021. Le résultat net par action s'élève à 1,78 EUR.10 Le résultat net inclut l'impact de la variation de la juste valeur des immeubles de placement, autre résultat de portefeuille, impôts différés relatifs aux corrections IAS 40 et les variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers. Le résultat EPRAest le résultat net corrigé pour les éléments susmentionnés. 4. Juste valeur du portefeuille immobilier Au 31 mars 2022, le portefeuille se compose de 13.992 unités locatives pour étudiants. Au 31 mars 2022, le portefeuille immobilier total est valorisé à un montant de 2.012 MEUR. En cas de réalisation de toutes les acquisitions et réaménagements prévus, le portefeuille passera à 2,8 milliards EUR, avec plus de 21.000 unités locatives pour étudiants. 5. Taux d'endettement Au 31 mars 2022, le taux d'endettement s'élevait à 49,10 % contre 47,58 % au 31 décembre 2021. III. FINANCEMENT Au 31 mars 2022, la Société avait conclu des contrats de financement avec 14 prêteurs pour un montant de 1.477 MEUR, y compris du Commercial Paper pour 200 MEUR. Au 31 mars 2022, la Société avait prélevé 1.002 MEUR pour ces financements. La Société a tenté d'échelonner la durée des prêts, la durée moyenne s'élevant à 4,57 ans au 31 mars 2022. 10 Sur la base du nombre moyen pondéré d'actions.

En KEUR 31/03/2022 Par action 31/03/2021 Résultat EPRA 10.517 0,38 7.375 Résultat EPRA - part du groupe 10.171 0,37 7.199 Résultat EPRA - après correction IFRIC 21 13.375 0,48 9.515 Résultat EPRA - après correction IFRIC 21 - part du groupe 13.029 0,47 9.339

En outre, au 31 mars 2022, la Société a conclu des contrats IRS pour un montant de 479 MEUR. Les financements contractés (1.004 MEUR) étaient au 31 mars 2022 couverts à 85 % soit par des conventions Interest Rate Swap, soit par des taux d'intérêt fixes.

Le coût de financement moyenpour 2022 se chiffre à 1,79 % (2021 : 2,15 %).

Au cours de 2022, 2 emprunts chez BNPPF pour un total de 50 MEUR, 1 emprunt chez KBC pour 25 MEUR, ainsi que 1 emprunt chez Argenta pour un total de 20 MEUR, ainsi que 1 emprunt chez ING pour 20 MEUR sont arrivés à échéance. Des négociations ont été menées avec les 3 banques (BNPPF, Argenta et ING) et ont abouti à un accord de refinancement des emprunts jusqu'aux 31/03/2027 et 11/10/2026 en ce qui concerne BNPPF, jusqu'au 31/12/2027 en ce qui concerne Argenta et jusqu'au 05/05/2026 en ce qui concerne ING.

PRINCIPALES RÉALISATIONS PREMIER TRIMESTRE 2022

Réception Collblanc Student Housing

1.

En 2019, un accord a été conclu pour l'acquisition d'une résidence pour étudiants à développer à Barcelone, Collblanc. Après développement, ce bâtiment serait acheté par Xior. L'immeuble a entre-temps été réceptionné et le 28 février 2022, il a donc été procédé à la cession des actions de la société Collblanc Student Housing.

2.

Xior poursuit son expansion internationale avec son entrée en Pologne

En tant qu'acteur immobilier continental spécialisé dans les biens immobiliers pour étudiants, Xior poursuit sa stratégie d'expansion internationale en ajoutant un 5ième pays à son portefeuille. Après la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal, la Pologne devient une force motrice supplémentaire pour la réalisation des projets de croissance internationaux de Xior. Avec un premier projet d'investissement à Varsovie avec plus de 500 chambres, Xior fait immédiatement un premier pas substantiel sur ce nouveau marché. La valeur totale de l'investissement s'élève à environ 32 MEUR avec un rendement brut d'environ 9 %. L'investissement complet sera réalisé en EUR, afin d'éviter le risque de change. La réception est attendue en 2024.

3.

Poursuite de l'extension à Grenade : nouveau projet de développement à un endroit de choix

Xior a signé la lettre d'intention en vue du développement d'une toute nouvelle résidence à Grenade, par laquelle Xior ajoute un deuxième emplacement à son portefeuille dans cette ville estudiantine andalouse. Ce projet de développement comprend environ 310 chambres (toutes équipées d'une salle de bain individuelle) ainsi que divers espaces communs. Ce développement répondra à des exigences de durabilité élevées et sera livré au T3 2025 et sera exploité pendant 12 ans par Odalys, avec qui Xior a déjà trois autres projets en cours. Pour cette résidence également, un bail triple net sera conclu avec Odalys, et ce, pour une durée de 12 ans à un loyer fixe.

4.

Mise à jour sur le logement pour étudiants à Vaals

Comme annoncé par Xior le 25 février 2022, Xior a conclu en janvier 2022 avec le collège de la commune de Vaals qu'il est impossible de réaliser un grand nombre de logements pour étudiants à l'endroit annoncé

par Xior le 24 août 2021 sur la Selzerbeeklaan. À la suite de cette conclusion, Xior a invoqué la réalisation de la condition résolutoire relative au contrat d'achat annoncé par Xior le 24 août 2021. La commune de

Vaals examinera à présent avec Xior les prochains mois, notamment sur la base des indications reçues à la suite des discussions avec les riverains et le collège, s'il existe d'autres possibilités pour ce développement souhaité par Xior et par l'administration communale à Vaals. La possibilité de créer un ensemble cohérent de (nouvelles) fonctions d'habitation dans la zone sera également examinée.

5